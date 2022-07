Hausmannskost unter Linden

Das „Gasthaus zur Linde“ kann auf eine lange, traditionsreiche Geschichte zurückblicken: 1846 gegründet, übernahm Johann Baptist Kimmelmann 50 Jahre später den Brucker Betrieb. Heute wird das Gasthaus von Christof Kimmelmann in der siebenten Generation geführt.

In seiner Küche setzt der Gastronom auf Beständigkeit. „Wir sind ein Traditionswirtshaus, verschließen uns aber auch nicht vor Neuem“, betont Kimmelmann. Man lege viel Wert auf selbst gemachte Hausmannskost und arbeite vorwiegend mit regionalen Produkten. Im Menü finden sich traditionelle österreichische Speisen, aber auch solche, die der Geschäftsführer selbst kreiert hat. Auf die Gäste warten außerdem saisonale Gerichte sowie eine Wein- und Bierkarte mit vielfältigem Angebot.

„Gäste sollen sich bei uns wia z´Haus fühlen“

Christof Kimmelmann übernahm Gasthaus und Gutshof 2001 von seinem Großvater Walter, dem jüngsten deutschen U-Boot-Kommandanten im Zweiten Weltkrieg. Zahlreiche Andenken erinnern an „Käpt’n Ki“. Überhaupt besticht der Gutshof, in dem Gasthaus und Familie untergebracht sind, durch seinen tradi tionsreichen Stil. Wenn Reparaturarbeiten anfallen, wird versucht zu restaurieren statt neu zu gestalten. Die Gaststube etwa wurde so belassen, wie sie Mitte des 19. Jahrhunderts ausgesehen hat. Gäste nehmen entweder hier oder im Innenhof – unter den namensgebenden Linden – Platz. „Dabei sollen sie sich in unserem Wirtshaus wia z’Haus fühlen, das ist unser Motto“, lacht Kimmelmann.

Das Gebäude steht immer wieder für Festlichkeiten – wie Hochzeiten, Gartenfeste oder Weihnachtsmärkte – offen. Teile des Hauses können außerdem für Feste gemietet werden. Bei Interesse bietet der Geschäftsführer auch Führungen durch den Gutshof an. Nun gelte es die Tradition zu erhalten. „Corona hat uns alle in der Gastro getroffen, wir schauen aber nach vorne, bemühen uns und kämpfen für die Zukunft dieser Brucker Institution“, erklärt Christof Kimmelmann.

