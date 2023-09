Kompetent & zuverlässig

Elektro Ruscher wurde von Johann Ruscher im Jahr 1972 als Ein-Personen-Firma mit Sitz in der Pachfurtherstraße 9 gegründet. Dank der guten Auftragslage wuchs das Unternehmen auf bis 13 Mitarbeiter. 1990 wurde die Liegenschaft in der Kochgasse gekauft und saniert, 1993 erfolgte die Eröffnung des Verkaufslokales und des Büros.

2001 übernahm Sohn Hannes Ruscher den Betrieb, der zur Elektro Ruscher GmbH und Co KG umgegründet worden war. Seine Frau Karin arbeitet im Büro. Im Jahr darauf wurde das alte Feuerwehrhaus am Raiffeisengürtel als Garage und Lager angekauft.

„Als regional ansässiges Elektrounternehmen bieten wir unseren Kundinnen und Kunden einen umfassenden Rundumservice für Installationen und Gerätehandel, Alarmanlagen, Photovoltaik, Datennetzwerke und Bustechnik sowie in der Störungsbehebung und der Überprüfung nach ÖVE“, erklärt Hannes Ruscher. „Wir legen Wert darauf, dass die Kunden in der Zusammenarbeit mit uns von allen Vorteilen profitieren, die ihnen nur durch Kompetenz und Ortsnähe entstehen.“ Dazu gehören kurze Anfahrtszeiten, gute Erreichbarkeit, persönliche Ansprechpartner, intensive Beratung und Umsetzung „aus einer Hand“, zuverlässige Terminplanung und -vergabe und passgenaue Komplettlösungen für Unternehmen und Bauvorhaben. „Unser Traditionsbetrieb arbeitet mit erfahrenen Teams, in denen die rechte Hand weiß, was die linke tut“, so der Chef. Im Betrieb sind elf Mitarbeiter tätig, ein Lehrling wird derzeit gesucht.

Sohn Bernhard Ruscher begann nach Abschluss der HTL für Elektrotechnik im Betrieb. Er bildet sich weiter und absolvierte Kurse zum KNX-und Loxonetechniker,

2021 bestand er die Lehrabschlussprüfung zum Kälte-und Klimatechniker. „Ich habe mich schon von klein auf für den Betrieb interessiert, mein Ziel ist es, die Firma einmal genau so engagiert weiterzuführen und weiter auf dem neuesten Stand der Technik zu sein“, sagt Bernhard Ruscher.

Firmengründer Johann Ruscher auf einem Foto aus den 80ern Foto: NÖN/Josef Rittler

Daten & Fakten

Elektro Ruscher GmbH&Co KG Unternehmensgegenstand: Elektrofachbetrieb mit umfassendem Service. Mitarbeiter: elf (davon ein Lehrling in Ausbildung).

Kontakt: Kochgasse 13, 2460 Bruck/Leitha

Telefon: 021 62/64 171 oder 0664/2033020

Mail: elektro@ruscher.at

Statement

Klaus Köpplinger, WKNÖ Bezirksstellenobmann Bruck/Leitha Foto: Tanja Wagner

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.