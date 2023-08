Wärme zum Wohlfühlen

Kachelofen Ullrich ist ein Familienbetrieb in vierter Generation.

Das Unternehmen wurde im Oktober 1965 von Erich Ullrich gegründet und eröffnet, sein Vater Oskar Ullrich hatte in Deutschland eine Firma und produzierte sogar noch selbst die Kacheln für die Kachelöfen. Dieter Ullrich übernahm den Betrieb und übergab ihn vor 15 Jahren an seine Töchter Cornelia Becker und Mirella Ullrich.

Wo heute das Geschäft ist, befand sich zuvor ein Bauernhof, der umfassend in das bestehende Geschäftslokal mit Wohnhaus umgebaut wurde. Im Jahr 1998 war der vordere Geschäftsbereich saniert und auf den derzeitigen Look gebracht worden, seit dem Frühjahr 2023 gibt es einen neuen gemütlichen Besprechungsraum, der natürlich mit einem Kachelofen beheizt wird.

Das Unternehmen in Mannersdorf ist auf außergewöhnliche Lösungen rund um die Fliesenverlegung und um den Bau von Kachelofen, Kamin, Herd – also fast alles, was mit dem Thema „Feuer“ zu tun hat – spezialisiert. „Unser eingespieltes und bestens geschultes Team hat mit unserem Handwerk viel Freude“, sagt Cornelia Becker. Im Schauraum finden die Kunden neben Öfen auch eine Vielzahl an Fliesen verschiedener Hersteller. „Seit 2018 sind unsere Kachelöfen mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet, heuer wurde uns auch zum dritten Mal von Herold das TIPTOP-Siegel für überdurchschnittlich viele positive Kundenbewertungen verliehen“, berichtet Becker.

Pluspunkte des Betriebes sind das große Know-how, bestens ausgebildetes Fachpersonal, individuelle Planung und ausführliche Beratung, dazu ein ausgeglichenes Preis-Leistungs-Verhältnis. „Da sowohl ein neuer Kachelofen als auch ein Badezimmer von langer Lebensdauer sind, legen wir Wert auf ausführliche Planung“, betont die Chefin: Kachelöfen seien vor allem seit der Energiekrise wieder voll im Trend, da man mit dieser Art zu heizen gesunde und behagliche Wärme schaffe und im Blackout-Fall auch autark sei.

Dieter Ullrich mit Tochter Cornelia im Lager (Aufnahme aus 1984). Foto: privat

Daten & Fakten

Ullrich & Sohn GesmbH

Inhaberinnen: Cornelia Becker und Mirella Ullrich

Mitarbeiter: sieben

Adresse:

Hauptstraße 82

2452 Mannersdorf am

Leithagebirge

Telefon: 02168/62279

Fax: 02168/622 79-7

E-Mail: office@kachelofen-ullrich.at

Statement

Klaus Köpplinger, WKNÖ, Bezirksstellenobmann, Bruck/Leitha Foto: Tanja Wagner

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.