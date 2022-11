Mühle aus langer Tradition

Die Familie Polsterer ist eine der traditionsreichsten Müllerfamilien Österreichs. Die Industriemühle in 2434 Götzendorf/Leitha wurde von den Vorfahren der heutigen Familie Polsterer im Jahr 1875 erworben und war Ende des 19. Jahrhunderts eine von neun Mühlen im Familienbesitz.

Nach einer Erweiterung der Mühlenanlage in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts und dem Zukauf der zweiten am Standort Götzendorf bestehenden Getreidemühle im Jahr 1960 wurde die Getreideannahme-, und Vermahlungsleistung kontinuierlich erweitert. Im Jahr 1969 kam es in den Getreidesilos der Mühle zu einem Großbrand, der wichtige Teile des Betriebes zerstörte und der Anlass zum Neubau einer modernen Getreideannahme, Getreidereinigung sowie einer leistungsstarken Siloanlage am Standort Götzendorf war.

In den 70ern begann das Unternehmen ein modernes Filialnetz für den Getreideaufkauf aufzubauen. Dadurch war der Betrieb als eine von wenigen Industriemühlen in Österreich bald in der Lage, im besten Qualitätsgetreidegebiet Österreichs, im pannonischen Klima und doch nur 30 Kilometer vor den Toren Wiens, den gesamten Getreidebedarf direkt von seinen Vertragslandwirten zu beziehen.

Heute betreibt die Firmengruppe Polsterer Getreideaufkaufsbetriebe und Silobetriebe an fünf Standorten in Niederösterreich und Burgenland sowie Landwirtschaftsbetriebe in Österreich und Ungarn.

In den 90ern wurde die Industriemühle in Götzendorf nach modernsten Gesichtspunkten neu konzipiert und voll automatisiert. Die Vermahlung erfolgt seither voll computergesteuert.

Nach weiteren technischen Neuerungen in den letzten Jahren ist die Polsterer Mühle Götzendorf in der Lage, sämtliche Kundenwünsche schnell, flexibel und zuverlässig zu erfüllen. Im Jahr 2007 wurde die Mühle auch für die Vermahlung biologisch erzeugten Qualitätsgetreides zertifiziert. Die Polsterer Mühle Götzendorf bietet ihren Kunden in Industrie und Gewerbe seither sämtliche Qualitätsmehle, Schrote und Mühlennachprodukte auch in biologischer Qualität an.

