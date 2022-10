Neuer Name, alte Werte

Seit dem Jahr 1901 besteht das Familienunternehmen Weidlich, Johann Weidlich gründete es in Prellenkirchen. 1903 wurde es nach Hainburg verlegt. Seit mehr als 100 Jahren ist „Der Weidlich“ in Bruck angesiedelt: Vom Hauptplatz wurde das Geschäft 1920 in die Alte Wienerstraße verlegt, um es für die Kunden leicht erreichbar zu machen, zehn Jahre später fand das Unternehmen seinen Platz in der Kirchengasse 2.

In fünfter Generation hat 2006 Nataly Vasko-Weidlich das Geschäft von Vater Helmut Weidlich übernommen. Die Nachfolge als Fachkraft übernahm Lorenz, der mit Bravour 2014 die Lehrabschlussprüfung als Hafner, Platten- und Fliesenleger ablegte.

Das Unternehmen bedient neben Privaten auch öffentliche Auftraggeber und hat viele treue Stammkunden. Die Stärke des Unternehmens ist der persönlichere Zugang zu den Kunden, es wird etwas Eigenes verkauft, und das auch generationenübergreifend. „Wir bearbeiten Projekte, wo sich andere nicht drübertrauen“, sagt Lorenz Vasko.

Er legte 2017/18 die Prüfung zum Hafnermeister ab, am 8. August 2018 folgte die komplette Umstrukturierung. Lorenz Vasko wurde Geschäftsführer, und der Firmenname wurde auf „Der Hafner Lorenz“ angepasst. So entstand die sechste Generation. Um Kunden und Lieferanten eine bessere Infrastruktur zu bieten, übersiedelte der Betrieb in die Höfleinerstraße 31 ins eigentliche Stammhaus der Familie.

Zur Veränderung gehört auch eine Vielzahl an Sortimentsanpassungen und Innovationen. Lorenz und sein dynamisches Team sind Spezialisten im Platten- und Fliesenverlegen innen und außen (Poolbereiche und Terrassen) sowie im Kachelofenbau, bei Kaminöfen, Pelletsöfen, im Privatbereich als auch im Gewerbebau, bei Sanierungen, Servicierungen von Kachelöfen und Reparaturen von Fliesen und Öfen.

Das Hafnerhandwerk hat in Österreich eine Tradition, die Lorenz Vasko lebt. Seine weitreichende Fachkompetenz als Hafnermeister und Fliesenleger spiegelt sich in seiner Arbeit wider. Lorenz Vasko ist ein Meister seines Handwerks und vergisst dabei die alten Werte nicht.

