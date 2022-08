Tischlerhandwerk seit 1922

Um die Jahrhundertwende im Jahr 1897 kam Josef Zamecnik aus Böhmen in die kaiserliche Residenzstadt Wien, um seinen Handwerksberuf als Tischler auszuüben. 1922 gründete er eine eigene Tischlerei in Wien. Sein erster Lehrling war sein 1911 geborener Sohn Josef, der gemeinsam mit dem Vater den Betrieb aufbaute. 1934 übersiedelte die Tischlerei in die Universumstraße 42 in Wien 20.

In den Nachkriegsjahren wurden hauptsächlich Fenster, Türen und Tore erzeugt, weiters wurden Althausrenovierungen und Reparaturen vorgenommen. Wegen Platzmangels erwarb die Familie eine zusätzliche Betriebstätte in Bruck und Tischlermeister Johann Zamecnik, geboren 1947 und HTL-Absolvent, zog mit seiner Familie in die Bezirkshauptstadt. Tischlermeister Josef Zamecnik, geboren 1940 und ebenfalls HTL-Absolvent, führte den Betrieb in Wien weiter.

Johann Zamecnik bildete im Betrieb in Bruck viele Lehrlinge aus, insgesamt waren im Lauf der Jahre über 80 Mitarbeiter beschäftigt, der Personalstand lag im Durchschnitt bei 20 Mitarbeitern. Einige kamen als Lehrlinge in die Firma und arbeiten seit 40 Jahren im Betrieb. Josef Zamecnik übergab seine Firmenanteile 1996 an seinen Neffen Stefan, der ihn gemeinsam mit Vater Johann führte, bis sich dieser 2009 aus dem Geschäftsleben zurückzog. Stefan Zamecnik ist Bezirksinnungsmeister und Landesinnungsmeister-Stellvertreter.

Zum Betrieb: Neueste Hightech-Maschinen sichern qualitativ hochwertige Produktionen von Türen, Toren und Möbeln. Kunden können zwischen den Materialien Holz, Alu und Kunststoff wählen, Fenster, Türelemente und Holztore in unterschiedlichen Holzarten werden passend zum Haus geplant und hergestellt. Kreative Wohnideen setzt Schwester Sonja Zamecnik in ihrem Wiener Planungsstudio um. Dort wird die Einrichtung von Küchen, Schlaf- und Kinderzimmern geplant und in Bruck gebaut. Qualitativ hochwertige Produktionen werden termingerecht weit über die Grenzen des Bezirks geliefert. „Handschlagqualität zählt für unsere Tischlerei und ihre Mitarbeiter“, so Stefan Zamecnik.

