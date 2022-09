„Vertrauen ist wichtig“

Seit mehr als hundert Jahren besteht das Familienunternehmen Halter in Bruck. In der Schmalgasse 3 gründeten Leopold und Sophie Halter eine kleine Tischlerei, die im Jahr 1911 in die Schubertstraße übersiedelte. Der Betrieb etablierte sich und erhielt im Jahr 1936 die Silberne Staatsmedaille anlässlich der Landesausstellung, die in Bruck stattfand.

Josef Halter übernimmt dann 1949 den Betrieb, im Jahr 1958 wird das Möbelgeschäft in der Altstadt gebaut, drei Jahre später eine Werkstätte. Ein Großbrand, der Teile der Gebäude und des Lagers zerstört, kann die Erfolgsgeschichte nur kurz bremsen. Im Jahr 1978 rücken Josef jun. und Vera Halter in die Chefetage nach, der Betrieb wird umgestaltet und erweitert. 2005 übernimmt in vierter Generation Karin Halter mit Ehemann Nils Halter-Bösenberg die Geschäftsführung.

Der Betrieb hat sich im Lauf der Jahre stark gewandelt. Aus der Tischlerei ist ein Einrichtungshaus geworden, in dem die Kunden aus hochwertigen Vollholzmöbeln und Küchen auswählen können. Die Einrichtung wird nach individuellen Wünschen geplant. „Mithilfe moderner Software erstellen wir perspektivische Darstellungen, so kann sich der Kunde vorstellen, wie der Raum oder die Küche fertig eingerichtet aussehen wird“, erklärt Karin Halter. Die Kunden bekommen somit keine Einrichtung von der Stange. „Das ist unser größter Vorteil gegenüber den Großhändlern“, führt die Geschäftsführerin weiter aus.

„Bei uns hat der Kunde einen persönlichen Ansprechpartner, dem er vertrauen kann. Wir übernehmen die Montage, bei Bedarf organisieren wir auch Maurer, Maler oder Installateur.“ Wie weit das Vertrauen reicht, illustriert ein Kunde, der eine Küche bestellte und vor seinem Urlaub auf Mauritius dem Betrieb seinen Schlüssel hinterließ. Bei der Rückkehr war alles fertig. „Viele unserer Kunden halten uns seit Jahrzehnten die Treue und empfehlen uns gerne weiter“, berichtet Karin Halter. „Da der Betrieb Mitglied eines Möbelverbandes ist, können wir auch die bestmöglichen Konditionen für die Kunden erreichen“, sagt die Chefin.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ