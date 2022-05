„Wir bauen (auch) für Frauen“

Im Jahr 1890 gründete Maurermeister Josef Hiller ein Bauunternehmen in Margarethen am Moos. Nach seinem Sohn Josef Hiller übernahm der Enkel Josef Hiller III den Betrieb und zog in die Leopoldigasse, dort befindet sich noch heute der Firmensitz. Johannes Hiller leitete das Unternehmen sehr erfolgreich in vierter Generation bis zu seinem Tod und 2016 übernahm seine Tochter Angelika Hiller das Unternehmen.

„Wir sind ein traditioneller Familienbetrieb mit hoher Innovationsfreudigkeit und überdurchschnittlichem Qualitätsanspruch“, sagt die 35-jährige Baumeisterin. Sie hat zunächst an der BOKU studiert, dann Bauingenieurwesen auf der FH Campus Wien, 2019 absolvierte sie die Baumeisterprüfung. Der Familienbetrieb beschäftigt fünfzehn Mitarbeiter und kann mit dieser Größe flexibel agieren, sowohl als Generalunternehmer von Großprojekten bis zur Ausführung von kleinsten Bauvorhaben. Derzeit wird ein Lehrling ausgebildet.

„Es ist uns wichtig, Lehrlinge auszubilden, damit wir unseren Facharbeiterbedarf der Zukunft decken können“, erklärt die Baumeisterin. Neu und einzigartig in der Region: „Wir möchten Ansprechpartnerinnen auch für Frauen sein, die (alleine) bauen. Wir sprechen die Sprache unserer Kundinnen und wissen, ,was Frauen wünschen´, nämlich Betreuung und Kommunikation auf Augenhöhe.“ Frauen fühlten sich oft besser bei weiblicher Beratung.

„Wir bevormunden niemanden, auch Männer nicht, sondern beraten gut und verständlich und begleiten Kundinnen und Kunden von der Planung über die Ausschreibung und den Bau bis zur Gewährleistung“. Auch Architektinnen suchten die Zusammenarbeit. Neben Neubauten ist das Umbauen ein Spezialgebiet des Betriebes. Umbauten sind oft aufwendiger als ein Neubau.

So wurde beispielsweise im Meierhof in Schloss Hof gearbeitet. Aus Denkmalschutzgründen musste mit einem speziellen Innenputz händisch verputzt werden. Ebenfalls führte der Betrieb viele Um- und Zubauten bei Kindergärten durch. Eines der aktuellen Projekte: der Um- und Zubau der Raiffeisenbank in Bruck in der Altstadt.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ