Erfahrung und Flexibilität

Über ein halbes Jahrhundert beschäftigt sich die Firma Luger mit der Planung, dem Vertrieb sowie dem Service von Maschinen und Anlagen für die Kunststoffverarbeitung. 1967 von Willibald Luger gegründet, hat sich das Unternehmen zu einem führenden Akteur in der Branche entwickelt. Die seit 1975 in Purkersdorf ansässige Firma läuft in zweiter Generation unter Thomas Luger, dem 2000 die Geschäftsführung übergeben wurde.

Das Team des Unternehmens besteht aus rund 65 Mitarbeitern, von denen 35 im Stammhaus in Purkersdorf tätig sind. Hier werden maßgeschneiderte Lösungen für die individuellen Anforderungen von Kunden angeboten. Neben einem zentralen Ersatzteillager und der Verwaltung beherbergt der Standort in Purkersdorf eine eigene Werkstatt, in der Sonderlösungen entwickelt und Reparaturen für die verkauften Maschinen und Anlagen durchgeführt werden. Diese Einrich- tungen ermöglichen es dem Betrieb, flexibel und zeitnah auf die Bedürfnisse und Sonderwünsche der Kunden einzugehen.

„Der Schlüssel zum Erfolg für die Firma liegt zweifellos in ihrer langjährigen Erfahrung, ihrer engagierten Belegschaft und ihrem Streben nach kundenorientierten Lösungen. Die Fähigkeit, auf die Anforderungen des Marktes einzugehen und innovative Technologien einzusetzen, hat Luger zu einem führenden Anbieter in der Kunststoffindustrie gemacht“, konstatiert Thomas Luger.

International kooperiert die Firma mit renommierten Herstellern aus Deutschland, Italien und der Schweiz. Ziel ist es , den Kunden in und außerhalb von Österreich hochwertige Maschinen für die Kunststoffverarbeitung zu gewährleisten.

Auch in Tschechien und Ungarn ist die Firma fest etabliert. „Mit einem Verkaufsgebiet, das neben Österreich auch Tschechien, die Slowakei und Ungarn umfasst, hat sich Luger als zuverlässiger Partner für Kunden in der gesamten Region profiliert“, betont Luger.

In der Werkstatt im Stammhaus Purkersdorf wird mit Bohrmaschinen, Drehbänken und anderen Geräten gearbeitet. Foto: Luger

Luger Gesellschaft m.b.H.

Adresse: Tullnerbachstraße 55, 3011 Purkersdorf

Kontakt: office@luger.eu, www.luger.eu, 02231/63539

Weitere Standorte: Budapest, Ungarn, Ricany, Tschechien

Andreas Kirnberger, WKNÖ, Außenstellenobmann Purkersdorf

