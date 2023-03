Erlauftal Ausflugsziel für die ganze Familie

Lesezeit: 3 Min

Die Brüder Philipp und Matthias Distelberger mit ihren Gattinnen Martina und Doris führen den Betrieb in bereits vierter Generation. Ganz besonders stolz sind die beiden auf ihre Steinbock- und Gamswildzucht, die die größte in Österreich ist. Foto: Foto Hochrieß

D as Familienhotel Hochrieß in Purgstall bietet nicht nur Urlaub am Bauernhof im Herzen des Mostviertels. Im hofeigenen Wildpark kann man auch 45 verschiedene Tierarten wie in freier Wildbahn beobachten.