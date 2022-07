Die Meisterstücke an der Wand

Eigentlich war es Vater Walter Ernst gar nicht so recht gewesen, dass seine Tochter Verena von Kindheit an fest erklärt hatte, das Juweliergeschäft in der Scheibbser Hauptstraße zu übernehmen. „Er hat immer gesagt, Selbstständigkeit ist nicht so leicht, wie ich mir das vorstelle“, erklärt die 23-Jährige. „Trotzdem war mir nach seinem sehr plötzlichen Tod sofort klar: Es geht weiter.“

Die junge Chefin ist praktisch im Geschäft aufgewachsen: „Es gibt sogar Fotos, wo ich in Windeln im Geschäft sitze“, scherzt sie. Von Vater und Großonkel hat sie sich das Handwerkliche abgeschaut. Seit einem Jahr ist sie in der Uhrmacherschule in Karlstein, möchte sofort nach dem Schulabschluss die Meisterprüfung angehen. „Dann mache ich Platz hier im Geschäft für mein Meisterstück und die meines Vaters und meines Großonkels und alle drei Urkunden. Ich will, dass man die Geschichte des Betriebs sehen kann“, sagt Verena Ernst.

„Es gibt immer weniger Uhrmacher-Betriebe“

Die Geschichte des Uhrmachergeschäfts in Scheibbs geht freilich schon viel länger zurück: Seit mehr als 100 Jahren ist der Betrieb in Familienbesitz. Der Unternehmensgründer Josef Müller, ein Einwanderer aus Tschechien, startete mit einem Bauchladen, erwarb später das Haus in der Hauptstraße 31 in Scheibbs, wo sich das Geschäft noch heute befindet. Nach seinem Tod übernahm Gattin Stefanie, dann Gunter Ernst, der Großonkel von Verena. Seit 1999 war Walter Ernst Chef des Unternehmens.

„Streng reelle Bedienung“: Eine alte Werbeanzeige der Firma Josef Müller. Foto: privat

„Ich glaube, dass mein Papa heute stolz auf mich wäre. Für ihn ging die Familie immer über alles“, sagt Verena Ernst. Das ist auch ein Grund, warum sie nie aus Scheibbs wegwollte: „Woandershin hat es mich nie gezogen. Viele Kunden kommen von weit her, weil es immer weniger Uhrmacher-Betriebe gibt. Das bestärkt mich: Hier war immer unser Geschäft – seit vier Generationen.“ Auch ihre Angestellten haben stets zur Familie gehört: „Ich bin mit den beiden aufgewachsen. Ohne sie ginge gar nichts. Und auch für sie, wie für mich, sind Kontinuität und Zusammenhalt wichtig.“

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ