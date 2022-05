Vor fast genau 120 Jahren wurde Moser Wurst von Hans Moser I. in Wieselburg gegründet. Seither wird der Betrieb von Generation zu Generation weitergeführt. Derzeit führen Irmtraud Moser, Michael Moser und Florian Pfeiffer das Unternehmen mit Geschick, Herzblut und Leidenschaft. Das oberste Ziel: gemeinsam mit dem Team, den regionalen Lieferanten und Freunden des Hauses weiter erfolgreich zu sein und nachhaltig zu wachsen. Und dabei immer eine große Familie zu bleiben. Die inklusive Mitarbeiter mittlerweile auf mehr als 100 Mitglieder angewachsen ist.

„Eine Familie, ein Versprechen“ lautet auch das Motto des Unternehmens. „Unsere Familie arbeitet zusammen, hält zusammen und meistert Herausforderungen zusammen“, sagen die Eigentümer Irmtraud und Michael Moser. 2020 haben sie erstmals einen „Externen“, Florian Pfeiffer aus Purgstall, als Geschäftsführer in das Unternehmen geholt. „Um für die Zukunft gut gerüstet zu sein, bedarf es langfristiger Ziele, Zeitgeist, um neue Märkte zu erkennen, gute Mitarbeiter und klare Strukturen. Florian Pfeiffer ist mit seiner Persönlichkeit und seinem Know-how die perfekte Ergänzung in unserem Team“, sagt Irmtraud Moser.

An die 100 verschiedene Würste und eine ganze Reihe anderer Köstlichkeiten produziert Moser Wurst heute. Schwarze Pute, Chiliput, Feger, Schwarzer Feger, Hammerherrenspeck, Kasmugler Mosario, Glockner – das alles sind exklusive Moser Wurst- und Fleischwarenkreationen, vielfach ausgezeichnet und von den Kunden heiß geliebt.

Eines ist bei Moser Wurst über die Jahre gleich geblieben: der hohe Anspruch an Rohstoffqualität, Verarbeitung und Geschmack. Beim Fleischerhandwerk, betonen die Eigentümer, sei es immer um Können, Ehre und Vertrauen gegangen: „Zu jener Zeit, als Hans Moser I. das Unternehmen gründete, war das eine Selbstverständlichkeit, mittlerweile aus der Mode gekommen. Wir aber stehen dazu, in dieser Hinsicht altmodisch zu sein. Denn den hohen Anteil an ehrlicher Handarbeit, der in jedem unserer Produkte steckt, den schmeckt man auch.“

