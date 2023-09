Familiärer Erfahrungsschatz

1999 wurde der Grundstein für einen erfolgreichen Familienbetrieb in der Gemeinde Randegg gelegt. Mit dem Schliefauhof sorgt die Familie Weißinger nun bereits seit 24 Jahren für zufriedene Gäste.

„Stolz können wir sagen, dass es das Gasthaus schon seit vielen Jahren gibt und es in der Region weit bekannt ist. Ein Familienbetrieb wird in der Gesellschaft geschätzt, das lassen uns unsere Gäste spüren“, freut sich Nicole Weißinger, die den Betrieb im Jänner 2020 von ihren Eltern übernommen hat. Gemeinsam mit den Familienmitgliedern wird das Gasthaus jetzt in bewährter und erfolgreicher Form weitergeführt. „Die gesamte Familie ist irgendwie involviert. Wir sind also ein klassischer Familienbetrieb, in dem selbst mein kleiner Sohn Marcel schon ,mithelfen' will“, verrät Nicole Weißinger. Der Zusammenhalt und das Zurückgreifen auf den Erfahrungsschatz in der Familie machen die Arbeit im Schliefauhof zu etwas ganz Besonderem.

So überstand das Team des Gasthauses auch zahlreiche Herausforderungen. „Gleich nach der Übergabe des Betriebs beschäftigte uns das allgemeine Rauchverbot und dann natürlich die Corona-Krise, die uns sehr viel abverlangte. Die jetzigen Schwierigkeiten sind sicherlich die gestiegenen Kosten“, verdeutlicht Nicole Wei-ßinger. Umso dankbarer ist die Betreiberin für die langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schliefauhofs: „Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiter, die uns treu durch die turbulenten letzten Jahre begleitet haben. Das wirtschaftliche Umfeld ist aber keineswegs leichter geworden, auch wir spüren die Veränderungen am Arbeitsmarkt.“

Nicht nur als Gasthaus, sondern auch als beliebte Übernachtungsmöglichkeit und Eventlocation für Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, Taufen und Seminare hat sich der Schliefauhof einen Namen gemacht.

Laufend wurde auch in das Gebäude und dessen Ausstattung, darunter neue Küchengeräte, investiert. So entstand neben einem Kinderspielplatz auch eine E-Tankstelle.

Das strahlend gelbe Gebäude ist an der Randegger Hauptstraße nicht zu übersehen und lädt mit hervorragendem Essen zum gemütlichen Verweilen ein. Foto: Schliefauhof

Daten & Fakten

In den Familienbesitz kam der Schliefauhof im Jahr 1999. 2020 übernahm Tochter Nicole Weißinger den Betrieb und führt das Gasthaus inklusive Fremdenzimmer und Eventlocation bis heute.

Adresse: Schliefau 19, 3263 Randegg

Mail: office@schliefauhof.at

Internet: www.schliefauhof.at

Statement

Erika Pruckner, WKNÖ, Bezirksstellenobfrau, Scheibbs Foto: Tanja Wagner

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.