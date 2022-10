Kaum ein Unternehmen kann auf eine so lange Tradition zurückblicken wie die Firma Landmaschinen Pruckner in Randegg. Denn sie übte bereits im Mittelalter an wechselnden Standorten im Mostviertel das Schmiedehandwerk aus. So betrieben bereits 1624 Mathese Pruckner und seine Gattin Barbara eine Schmiede in Kröllendorf. 1856 war Johann Pruckner Schmiedemeister in Euratsfeld.

Mit seiner Gattin Franziska hatte er sechs Söhne, die alle das Schmiedehandwerk erlernten. Sohn Engelbert kaufte nach seiner Wagner- und Schmiedemeisterprüfung 1925 eine Schmiede in Randegg und begründete damit das moderne Unternehmen. 1949 kam mit Sohn Engelbert und dessen Gattin Annemaria die nächste Generation ans Ruder, die den Betrieb, den Vertrieb und die Reparatur von Landmaschinen, kontinuierlich aufbaute.

„Wir setzen auf gesunde Entwicklung“

Dabei gelang es, große Herstellermarken ins Boot zu holen: Bereits im Jahr 1952 wurde der erste Lindner Traktor verkauft, kurze Zeit später gelang es, einen Vertrag mit Massey Ferguson an Land zu ziehen. Die landwirtschaftlichen Geräte wurden größer und vielfältiger und so auch die Firma Pruckner.

„Stillstand gibt‘s nicht, das war immer unser Motto“, sagt Engelbert Pruckner, der seit 1998 gemeinsam mit seiner Frau Erika die Geschicke der Firma leitet. „Wir bieten unseren Kunden eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung an. Reparaturen direkt vor Ort oder in unserer top ausgestatteten Werkstätte.“

Auf die Lehrlingsausbildung wird bei der Firma Pruckner schon immer großer Wert gelegt. Derzeit sind im Unternehmen 15 Mitarbeiter, darunter fünf Lehrlinge, beschäftigt.

„Wir sind fest in der Region verwurzelt und setzen auf gesunde Entwicklung, auf Qualität statt Quantität. Das passt zu unserer Heimat, dem Mostviertel, wo noch der Hausverstand und das Recht der Natur zählen“, sagt Pruckner. „So haben schon die Generationen vor uns gedacht, deren Stammbaum in meinem Büro hängt. Und so vermittle ich es auch meinem Sohn Wolfgang weiter.“

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ