Kulinarik auf Top-Niveau

Der Wirt in Bründl wird in sechster Generation als Wirtshaus und sozialer Mittelpunkt des wunderschönen Dorfes Sankt Georgen an der Leys geführt. Das Haus wurde Ende des 17. Jahrhunderts errichtet und diente den Kirchenmaurern, einem ehemaligen Bürgermeister und der Post als Unterkunft.

Wahl zum Top-Wirt des Jahres 2020/21

Stefan und Silvia Hueber führen das Traditionshaus mit großem Erfolg weiter. Die beiden wurden zum Top-Wirt des Jahres 2020/21 der Niederösterreichischen Wirtshauskultur gewählt. „Seit 2023 ist der Gasthof mit drei Hauben im Gault Millau ausgezeichnet und zählt zu den innovativsten Adressen im Lande“, freut sich Stefan Hueber. Die letzte Renovierung wurde 2018 abgeschlossen und lässt den ältesten Teil des Hauses in neuem Glanz erstrahlen. Die mit Lerchenholz eingerichtete Gaststube und die Kochbücherei bieten nun Platz für 50 Personen und viel Raum für schöne Stunden. Im großen Saal wird gefeiert und so manche Hochzeit ausgerichtet. Die zehn komfortablen Zimmer erfreuen sich an Besuchern aus aller Welt, welche ein paar Tage die Ruhe genießen und in einer der größten Weinkarten der Region leicht fündig werden.

Kochkunst auf hohem Niveau mit saisonalen Schwerpunkten

Als Mitglied der JRE (Jeunes Restaurateurs d’Europe) wird natürlich auf die Kulinarik großer Wert gelegt: Kochkunst auf hohem Niveau mit großartigen Mostviertler Produkten zum leistbaren Preis. Das Angebot entspricht der Saison. „Am Jahresbeginn starten wir mit ‚Fisch verliebt‘. Im März folgt ‚Hueber auf Reisen‘. Der ‚Mostviertler Feldversuch‘ im Wirtshaus folgt im April und Mai“, verrät Stefan Hueber. Zum Sommeranfang verwandelt sich das Wirtshaus in einen Heurigen und lädt zu gemütlichen Stunden im Gastgarten und auf dem direkt anliegenden Spielplatz ein. Im August und September dreht sich alles um das heimische Rind „SteakWirtsHouse“. Oktober und November stehen im Zeichen von Wild und Gans.

