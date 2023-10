Profis auf Baustellen aller Art

Vielseitiges Fachwissen, innovative Ideen, kompetente Beratung und eine zufriedenstellende Umsetzung machen die Firma Geischläger seit über 70 Jahren zu einem beliebten Ansprechpartner für Bauvorhaben aller Art.

Die Gründung erfolgte 1947 durch Baumeister Franz Geischläger. „Es war eigentlich schon immer klar, dass ich den Betrieb einmal übernehme. Jetzt mache ich die Arbeit schon über 30 Jahre und habe viel Freude daran“, verrät Thomas Geischläger, der 1994 in die Fußstapfen seines Großvaters trat, wodurch die Firma nun in zweiter Generation geführt wird. „Von der Stromversorgung bis hin zu Kraftwerksanierungen wurde in den Anfangszeiten eigentlich alles erledigt, was nach dem Krieg notwendig war, um die Infrastruktur wieder in Schwung zu bringen“, blickt Geischläger in die Vergangenheit.

Heute zählt das Bauunternehmen 54 Mitarbeiter und ist neben einer Zentrale in Göstling auch in Wien und der Steiermark vertreten. Mit großer Einsatzbereitschaft werden so bereits seit Jahrzehnten überregional verschiedenste Bauvor- haben realisiert. „Unsere Leistungen gehen quer durch die Bank. Das startet bei der großen Villa im 13. Bezirk und endet bei der Schutzhaushütte auf 2.000 Metern“, verdeutlicht Thomas Geischläger die teils sehr herausfordernden Tätigkeiten. So werden diverse Bauprojekte in entlegenen Gebieten und unter schwierigen klimatischen Bedingungen umgesetzt. Expertise weist das Unternehmen auch im Bereich des Tiefbaus auf. Die Errichtung von privaten Wohnbauten, öffentlichen Gebäuden sowie vielfältige Sanierungsarbeiten ergänzen das Repertoire des traditionsreichen Unternehmens.

Als beständig erweisen sich auch die Werte, welche in der Baufirma bereits seit Jahrzehnten im Fokus stehen. „Wir setzen auf Zuverlässigkeit, Vertrauen und Qualität“, bringt es Thomas Geischläger auf den Punkt. Ergänzt wird das Leitbild des familiären Betriebs durch Innovation, Flexibilität und Kundenorientierung..

Daten & Fakten

Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1947 von Baumeister Franz Geischläger. Heute ist der Betrieb in den Händen von Enkelsohn Thomas Geischläger, welcher die Baufirma seit 1994 in zweiter Generation führt.

Adresse: Göstling 66, 3345 Göstling an der Ybbs

Mail: office@geischlaeger-bau.at

Web: www.geischlaeger-bau.at

In den 1950er-Jahren stand für die Mitarbeiter der Baufirma unter anderem die Errichtung der Göstlinger Hauptschule auf dem Programm. Foto: Geischläger GmbH

Statement

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.