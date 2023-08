Urlauben an der Erlauf

Der Erlauftalerhof in Kienberg liegt in der wunderschönen Ötscher-Region direkt an der Erlauf. Ursprünglich war der Betrieb eine Frühstückspension. Die Gründerin und damalige Besitzerin Adelheid Scheinhart erfüllte sich damit einen Lebenstraum. „Meine Mutter hat in einem Hotel in Südtirol als Kellnerin gearbeitet. Im Laufe der Zeit hat sie die Frühstückspension immer weiter ausgebaut“, berichtet ihre Tochter Manuela Wieser. Anfang der 1970er Jahre kam ein Restaurant hinzu. Seit 1972 wird der Betrieb als Gasthof geführt. Ein Riesenumbau stand Anfang der 1980er-Jahre an. Das Haus wurde un-terkellert und bekam eine Diskothek und auch einen Außenpool.

Diskothek „Pitzl“ war bei den Gästen sehr beliebt

Der offizielle Name der Disco, in der namhafte DJs auflegten, lautete „MAD“ (Music, Action, Dance). Die Gäste verwendeten allerdings lieber den Spitznamen „Pitzl“. Die Diskothek war sehr beliebt und lockte Besucher aus nah und fern an. 2009 wurde sie geschlossen. Manuela Wieser übernahm den Erlauftalerhof, der direkt am Erlauftalradweg liegt, im Jahr 2018. Nach der Hotelfachschule in Krems führte sie 30 Jahre lang das „Kiwi“ in Ybbsitz.

Familienmitglieder helfen im Betrieb mit

Auch nach der Übernahme wurde fleißig umgebaut. „Wir haben jetzt moderne Deluxe-Zimmer und Komfortzimmer. Letztes Jahr haben wir unser Restaurant erneuert. Es bietet österreichische Spezialitäten und gutbürgerliche Küche in einem angenehmen Ambiente“, berichtet die Besitzerin.

Der Erlauftalerhof ist ein reiner Familienbetrieb. Am Wochenende und an starken Tagen packen Tochter Emma, Gatte Wolfgang, Schwester Sonja und Schwiegermutter Sonja mit an. Im Erlauftalerhof ist auch Platz für Feiern jeder Art. Das Restaurant ist an Sonn- und Feiertagen mittags geöffnet. Im Sommer ist am Freitag Grillabend.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ.

Der Erlauftalerhof liegt direkt am Erlauftalradweg. Voriges Jahr wurde das Restaurant erneuert. Foto: Manuela Wieser

Daten & Fakten

Der Erlauftalerhof wird seit 1972 als Gasthof geführt. 2018 übernahm Besitzerin Manuela Wieser den Betrieb von ihrer Mutter Adelheid Scheinhart. Die Disco „Pitzl“ bestand bis 2009.

Adresse: Erlauftalerstraße 1093291 Kienberg/GamingTelefon: 07485/98590 bzw. 0650/5909803Mail:info@erlauftalerhof.atInternet:www.erlauftalerhof.at

Information

Erika Pruckner, WKNÖ, Bezirkstellenobfrau Scheibbs

Foto: Wagner Tanja

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.