Zufriedene Kunden seit 1894

Für ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis und hohes Qualitätsbewusstsein steht die 1894 gegründete Scheibbser Firma Griessler, die ein Rundum-Sortiment für Heimwerker und Gewerbe-Betriebe führt. An den zwei Standorten des Familienunternehmens, „heim+handwerk“ und „Holzfachmarkt+Stahlhalle“, gibt es für die Kunden fachkundige Beratung.

„Wir wollen nur Produkte verkaufen, die dem Bedarf unserer Kunden entsprechen. Durch Spezialsortimente heben wir uns vom Mitbewerb ab“, betont Geschäftsführer Christoph Löwenstein. „Weil Gewerbebetriebe zu unseren Kunden zählen und wir dadurch spezielles Werkzeug und Arbeitsbekleidung führen, können wir auch Sonderwünsche der Heimwerker erfüllen“, hebt Christoph Löwenstein hervor. Seit 1907, mittlerweile in der vierten Generation, wird die Firma Griessler von der Familie Löwenstein geführt.

Der Betrieb hat in seiner Geschichte viel durchgemacht – Inflation, stockende Warenlieferungen, sogar eine Plünderung am Ende des Zweiten Weltkriegs. Der ehemalige Firmensitz in der Scheibbser Hauptstraße wurde 1954 umgebaut. In großen Schritten ging es in den Jahrzehnten danach für die Firma in Richtung Zukunft: Zwischen 1960 und 1970 wurden in der Scheibbser Rutesheimer Straße das Walzwarenlager mit der 100 Meter langen Kranbahn, die Baustoffhalle, Kohlenboxen, Garagen und ein Wohnhaus errichtet. 1976 wurde das Haus- und Küchengerätefachgeschäft „Quartierhaus“ mit einer Verkaufsfläche von 500 Quadratmetern errichtet. 1984 zog die Firma in die neu errichteten Geschäftsräume in der Gaminger Straße, 1990 wurde der Holzfachmarkt in der Rutesheimerstraße eröffnet.

2006 gab es eine Neugestaltung des Holzbereichs, 2008 eine Neugestaltung der Innenräume von „heim+handwerk“, 2011 eine Erweiterung der Stahlhalle. „Wir sind bemüht, uns weiterzuentwickeln, um die Zufriedenheit unserer Kunden und Mitarbeiter sicherzustellen“, sagt Geschäftsführer Christoph Löwenstein. „Nur Unternehmen, die ständig in die Zukunft schauen, bleiben erfolgreich.“

