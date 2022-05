Installationen und Spenglerei

Seit mittlerweile 104 Jahren ist die Firma Kolar verlässlicher Partner auf den Gebieten der Gas-, Wasser- und Heizungstechnik sowie bei Spenglerarbeiten und Dachsanierungen. Umstellungen von Gas- und Ölheizungen auf neue Energiesysteme sind zurzeit das Hauptgeschäft des Familienbetriebs. Gegründet wurde der Betrieb 1918 von Robert Kolar als Spenglerei und Galanteriespenglerei (Kunstspenglerei). Sein Sohn Anton Kolar übernahm den Betrieb 1961. Es war die Zeit, in der der Einbau von Heizungsanlagen boomte.

Der Betrieb übernahm neben der Spenglerei immer mehr Installationsarbeiten, und mit dem erweiterten Angebot kam auch der betriebliche Aufschwung. 1990 übernahm Robert Kolar die Firma seines Vaters. Er absolvierte 1969 die Lehre im Familienbetrieb und blieb insgesamt über 50 Jahre im Geschäft. In diese Zeit fällt in der Gemeinde Gablitz der Umstieg auf Gas und der Ausbau des Kanalsystems. 2016 übergab Robert Kolar den Betrieb an seinen Sohn Martin. Dieser legte nach seiner vierjährigen Doppellehre zum Spengler und Installateur erfolgreich die Unternehmerprüfung sowie drei Meisterprüfungen (Spengler, Installateur und Heizungsbautechniker) ab. Kolar liegt die umfassende Betreuung seiner Kunden sehr am Herzen.

Zukunftssichere Heizungssysteme

So kooperiert er bei Badsanierungen mit einer Partnerfirma und tritt als Koordinator auf, kümmert sich vermehrt um Dachsanierungen in Zusammenarbeit mit der Firma Prefa, bietet die Gestaltung von Metallfassaden an und spezialisierte sich auf zukunftssichere Energiesysteme. Gemeinsam mit den Partnerfirmen Hoval, Windhager, Vaillant, Ökofen und Nordgas betreut er seine Kunden vom ersten Gespräch bis zur Projektfinalisierung. „Wir sind ein kleines, aber feines Unternehmen, welches stets um seine Kunden bemüht ist“, ist Kolar vom notwendigen Servicegedanken überzeugt. Bei der Umsetzung der Aufträge wird er von seinem Lehrling und einem Monteur unterstützt. Auch Vater Robert hilft weiterhin tatkräftig im Familienbetrieb mit.

