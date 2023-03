Bestattung ist mehr als Beerdigung

Alfred Redlich Senior gründete 1959 die Bestattung Redlich in Matzen – aus einer bestehenden Tischlerei heraus. Gerfried Redlich übernahm 1993 das Unternehmen. Er erkannte schnell die Notwendigkeit von kontinuierlicher Professionalisierung. Investitionen in Fuhrpark, Hallenausstattung und Aufbahrungsgegenstände, EDV-Systeme sowie Firmenstandort folgten. Die Standorte Obersiebenbrunn und Gänserndorf kamen hinzu.

Das Leistungsangebot umfasst die Erledigung von Behördenwegen, Abholungen und Überführungen von Verstorbenen sowie Trauerdrucksorten. Bestattung Redlich organisiert außerdem Erd- und Feuerbestattungen unterschiedlichster Konfessionen. „Es war mir wichtig, das Unternehmen dem Wandel der Zeit anzupassen und für die Kunden und Mitarbeiter ein angenehmes Klima in einer doch sehr belastenden Situation zu schaffen“, sagt der Senior-Chef. Die Bestattung Redlich ist übrigens Teilhaberin und Mitgründerin des ersten privaten Krematoriums in Niederösterreich.

Schwiegersohn Stefan Redlich stieg 2017 in den Betrieb ein, den er 2022 schließlich übernahm. Die bisher größte Investition der Firmengeschichte stellt die Unternehmenszentrale in Gänserndorf dar. Das moderne Gebäude direkt neben dem Friedhof bietet ansprechende Räumlichkeiten für Trauerfeiern und Verabschiedungen, einen großen Schauraum sowie Garage und Lagermöglichkeiten. Die Photovoltaik-Anlage versorgt das Gebäude und den elektrischen Fuhrpark mit sauberer Energie.

In moderner, behaglicher Atmosphäre kümmern sich die langjährigen und erfahrenen Mitarbeiter um die individuellen Wünsche der Angehörigen. Neo-Geschäftsführer Stefan Redlich formuliert dieses Ziel so: „Oftmals sind unsere Kunden nach dem Aufnahmegespräch überrascht, wie viele Aufgaben wir als Bestattung für sie übernehmen können. Ich verstehe es als Selbstverständlichkeit, den Angehörigen möglichst viele Dinge abzunehmen, damit diese sich auf ihre persönliche Trauer in dieser schwierigen Zeit konzentrieren können.“

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ