Erfolg mit meisterhaftem Bauen

Alles begann mit einem kleinen Baumeisterbetrieb in Auersthal, den Rudolf Lahofer I. 1914 gründete. 1947 übernahm Sohn Rudolf Lahofer II. die Leitung und begann, das Werk seines Vaters kontinuierlich auszubauen. Ein wichtiger Schritt war die Errichtung eines Büros in der Bezirkshauptstadt 1961.

Mittlerweile in dritter Generation eröffneten Rudolf Lahofer III. und sein Bruder Franz 1972 das erste Betonwerk zwischen Auersthal und Schönkirchen-Reyersdorf. Es befindet sich bis heute am selben Standort und wird laufend den neuesten Anforderungen angepasst.

Vater Rudolf Lahofer II. zog sich 1984 zurück und legte die Geschicke des Unternehmens in die Hände seiner Söhne. Rudolf Lahofer III. übernahm den Baumeisterbetrieb in Auersthal, Franz Lahofer den Standort Gänserndorf. 1980 wurde der erste Autokran angeschafft. Bald begann man, Mobilkräne und Fachpersonal an andere Unternehmen zu verleihen. Heute umfasst der Mobilkranfuhrpark zehn Fahrzeuge mit Traglasten von bis zu 230 Tonnen.

Ein neuer Geschäftszweig kam 1995 dazu: Es wurde die erste Gewerbeimmobilie in Firmenbesitz errichtet und vermietet. 2002 begann die Baumeister Lahofer GesmbH, Wohnhausanlagen zu errichten und zu vermieten. Das neueste Projekt ist ein Wohn- und Geschäftshaus mit Eigentumswohnungen mitten im Zentrum von Deutsch-Wagram. Demnächst startet die Umsetzung des zweiten Bauteils des Projektes „Leben im Dorf“ in Auersthal.

Das Jahr 2017 markiert einen weiteren Meilenstein in der Geschichte des Familienunternehmens – es geht zur Gänze in weibliche Hand. Regina Lahofer-Zimmermann und Astrid Lahofer leiten seither den Baumeisterbetrieb, Birgit Lahofer-Loserl das Betonwerk. Für die Personalverrechnung zeichnet Petra Lahofer verantwortlich und Christiane Lahofer führt das Immobiliengeschäft. Rudolf Lahofer III. hat sich zwar aus der Unternehmensführung zurückgezogen, steht aber mit seiner Erfahrung bis heute zur Verfügung.

„Aus einem ursprünglich kleinen Betrieb entwickelten wir uns zu einem der größten Familienunternehmen Niederösterreichs“, freuen sich die Chefinnen.

