Es begann alles im eigenen Haus

Der gelernte Möbeltischler Karl Fally machte sich im Jahr 2011 selbstständig. Es begann alles in seinem Einfamilienhaus in Deutsch-Wagram mit einem einzigen Arbeitsplatz. Fally war viele Jahre in führender Position im Vertrieb von Sitzmöbeln tätig gewesen und wusste seine Erfahrung geschickt einzusetzen. Er beschäftigte sich in erster Linie mit Drehsesseln für das Büro und Sitzmöbeln wie Besucherstühlen. Entsprechend lautete der Gründungsfirmenname Fally Sitzmöbel GmbH.

Schon nach einem Jahr der selbstständigen Tätigkeit war Bedarf für eine Bürokraft gegeben. Die Stelle übernahm Fallys Gattin. Zusätzlich kam noch ein weiterer Mitarbeiter dazu und der Keller des Einfamilienhauses wurde mehr und mehr zur Geschäftsfläche.

Ein großer Schritt für das Unternehmen war der Neubau eines Firmengebäudes im Deutsch-Wagramer Fachmarktzentrum: „In einer Bauzeit von nur vier Monaten entstand ein modernes, lichtdurchflutetes Haus, das Platz für vier Mitarbeiter und einen Schauraum bot.“ Der Aktionsradius des Unternehmens dehnte sich sukzessive auf das gesamte Spektrum der Büroeinrichtung aus. So werden mit 3D-Planungen Komplettlösungen angeboten, die neben der Möblierung auch Beleuchtung, Akustik und sogenannte Raum-im-Raum-Systeme umfassen. 2019 erfolgte der Anbau eines Lagers.

Fally über den Leitsatz seines Unternehmens: „Behandle deine Kunden so, wie du selbst gerne behandelt werden möchtest.“ Er arbeitet mit Arbeitsmedizinern und Sicherheitsfachkräften zusammen, um Arbeitsplätze ergonomisch optimal zu gestalten: „Zudem bieten wir Speziallösungen bei gesundheitlichen Herausforderungen an, wie etwa bei Personen mit Bandscheibenerkrankungen.“

Vor sechs Jahren trat mit Sohn Denis die zweite Generation ins Familienunternehmen ein. Wie auch sein Vater sammelte der Sohnemann zuerst Erfahrung in den verschiedensten Branchen. Im Vorjahr avancierte Denis Fally schließlich zum gleichberechtigten Geschäftsführer.

