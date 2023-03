Fast 70 Jahre für Fußgesundheit

Im Jahr 1953 gründete Schuhmachermeister Walter Scheidl sen. mit Gattin und Schneidermeisterin Anna einen Schuhmacherbetrieb im östlichen Weinviertel. Angefertigt wurden von Polizeistiefeln bis zu Schuhen für Bauern viele Alltagsschuhe. Schon kurze Zeit später war Scheidl einer der ersten Schuhmacher, die zusätzlich die Meisterprüfung zum Orthopädieschuhmacher ablegten. In den folgenden Jahrzehnten rückte die Fußgesundheit immer mehr in den Fokus und so veränderte sich auch das Leistungsspektrum im Betrieb. Neben Maßschuhen wurden nun auch orthopädische Einlagen angefertigt sowie Umbauten von Konfektionsschuhen mit modernster Technik durchgeführt.

1988 absolvierte Walter Scheidl jun. die Meisterprüfung zum Orthopädieschuhmacher und übernahm ein paar Jahre später mit Gattin Bernadette die Betriebsführung. „Mein Vater engagierte sich zusätzlich zur Selbstständigkeit Jahrzehnte in der bundesweiten Branchenvertretung und war auch in der Ausbildung eines Großteils der österreichischen Orthopädieschuhmacher beteiligt. Auch ich bin nach wie vor in der Landesinnung aktiv und in die Lehrabschluss- sowie Meisterprüfungen eingebunden“, erzählt der aktuelle Geschäftsführer Walter Scheidl jun.

Neben den klassischen orthopädischen Hilfsmitteln werden seit 2011 auch podologische Sohlen angeboten, um den Körper mit Elementen unter den Füßen in eine bessere Aufrichtung zu bringen. Dazu wurden Ausbildungen in Wien und den Niederlanden absolviert. Seit 1990 wurden die Werkstätten- und Geschäftsräumlichkeiten mehrfach umgebaut und erweitert, um den Kunden stets die modernste medizinische Versorgung bieten zu können.

2010 wurde mit Daniel Scheidl auch die dritte Generation Teil des Familienhandwerks. 2017 bestand er die Meisterprüfung mit Auszeichnung, derzeit absolviert er ein Masterstudium zum Thema Ganganalyse, das er Ende des Jahres abschließen wird: „In unserem Beruf können wir nicht nur ein schönes Handwerk ausüben, sondern mit unseren Produkten auch vielen Menschen helfen.“

