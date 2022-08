Gesundheit aus Frauenhand

Ein Besuch in Mistelbach veranlasste Josef Steinecker, hier eine Marktlücke zu füllen, und er eröffnete 1947 sein erstes Geschäft als Bandagisten- und Orthopädietechniker. Die schwere Anfangszeit überwand er gemeinsam mit Gattin Elfriede. Er stellte Stützmieder, Schuheinlagen, Bruchbänder und Prothesen her. Schon 1948 konnte in Wien ein zweites Geschäft eröffnet werden, auch deshalb, weil in Mistelbach kein Bandagistengeselle zu bekommen war.

Sehr bald fasste der Unternehmer Gänserndorf als Standort ins Auge. 1953 ging der dritte Standort in Betrieb. War die Filiale anfangs nur an drei Wochentagen besetzt, konnte man in den Folgejahren bereits ein größeres Geschäftslokal in der Bahnstraße eröffnen. Nach dem unerwarteten Tod des Firmengründers 1967 führte seine Gattin Elfriede die Geschäfte als Witwenbetrieb weiter. Unterstützt wurde sie dabei von ihrer Tochter Herta und Schwiegersohn Felix Luksche, die beide das Bandagistenhandwerk erlernt hatten.

Das war auch der Beginn einer generationenübergreifenden Führung in Frauenhand, die bis heute fortdauert. Nach Absolvierung der Meisterprüfung übernahm Tochter Herta 1979 den Betrieb und führte ihn unter dem Firmennamen Herta Luksche e. U. weiter. 2001 wurde noch unter ihrer Führung der vierte Standort in Groß-Enzersdorf eröffnet. In dritter Generation übernahm Tochter Dagmar Förster, seit 1986 aktiv im elterlichen Betrieb, 2004 das Unternehmen. Tochter Bettina Förster begann 2012 als Ferialpraktikantin im mütterlichen Betrieb. Sie zeichnet für den Luksche-Onlineshop verantwortlich, widmet sich der Einführung eines zukunftssicheren Warenwirtschaftssystems und kann dabei ihr Wissen aus einem abgeschlossenen Masterstudium optimal einsetzen. Schwiegertochter Ines Förster, seit 2015 mit dabei, leitet das Verkaufsteam.

Heuer feiert das Sanitätshaus „Luksche – Vital leben“ sein 75-jähriges Bestehen. „Wir wollen für unsere Kunden die erste Anlaufstelle für ihr persönliches Wohlbefinden und in Gesundheitsfragen sein. Dabei begleiten wir sie von der Geburt an bis ins hohe Alter beim Gesundsein, -werden und -bleiben“, betont Geschäftsleiterin Dagmar Förster.

