Hier wird an der Uhr gedreht

Der gebürtige Lanzendorfer und Firmengründer Friedrich Schöller gelangte auf Umwegen nach Gänserndorf. Nach der Kriegsgefangenschaft 1946 übte er seinen Beruf vorerst in einem Betrieb in Ried im Innkreis aus. Vier Jahre später legte er seine Meisterprüfung ab.

Erst 1955 wagte er sich nach NÖ zurück und eröffnete am ersten Standort in der Bahnstraße (vormals „Regber-Haus“) ein Uhren- und Schmuckgeschäft mit eigener Fachwerkstatt. Kurze Zeit später erwarb er das Haus in der Bahnstraße 23 und übersiedelte 1957 zum neuen Standort, wo sich das Unternehmen noch heute befindet. Lange Jahre war er auch Bezirksinnungsmeister sowie Prüfer bei Meister- und Gesellenprüfungen.

Von den drei Söhnen trat Maximilian in seine Fußstapfen, sowohl als Uhrmachermeister als auch seit seinem 29. Lebensjahr als Prüfer. 2007 eröffnete dieser das Geschäft in Strasshof und führt es gemeinsam mit seiner Gattin Sandra bis heute. Ihre beiden Kinder, Desirée und Frederic, übernahmen nach einer umfassenden Sanierung 2017 den Gänserndorfer Standort.

Desirée absolvierte eine kaufmännische Ausbildung. Im Juli 2020 schloss sie ihre Ausbildung an der Gemmologischen Akademie mit der Fachprüfung für Diamanten ab und gilt im Unternehmen als Spezialistin für Schmuck und Diamanten. Derzeit vertieft sie ihr Fachwissen im Bereich der Farbedelsteine.

Frederic Schöller ist Uhrmachermeister in dritter Generation und entdeckte seine Liebe zum Handwerk auf Umwegen. Zuerst half er lediglich im Geschäft seines Vaters aus. Nach dieser Erfahrung begann er die Ausbildung zum Uhrmacher, die er 2016 mit der Meisterprüfung abschloss. Am Strasshofer Standort spielte die Reparatur von Großuhren seit jeher eine große Rolle. Dies brachte Frederic auf die Idee, sich mit der Fertigung von Pendel uhren zu beschäftigen. Durch die Sonderanfertigung jedes noch so kleinen Teiles wird jede Uhr zu einem Unikat – ein Bereich, der heute das Spezialgebiet des Ju nior-Chefs ist.

Maximilian und Sandra Schöller sind stolz, dass die nächste Generation in den Vordergrund rückt: „Der Familienbetrieb vereint langjährige Berufserfahrung mit frechem, jungem Charme.“

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ