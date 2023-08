Holzarbeit macht Klug

Begonnen hat alles, als ein junger Zimmerer, Josef Klug I., 1927 aus Großebersdorf nach Haringsee zog, weil es dort an einem Zimmerer fehlte. 1963 wurde die Zimmerei in die Hände des Sohnes, Josef II., gelegt. Nach fleißigen, arbeitsreichen Jahren übernahm Josef III. den Betrieb und führte ihn von 1993 bis 2004. Vertrauensvoll übergab er 2004 die „Josef Klug GesmbH Zimmerei – Holzbau“ an seinen Sohn, Josef IV.

So wie sich der Name des Gewerbes offiziell von Zimmerer auf Holzbau-Meistergewerbe änderte, blieb seit 1927 auch im Betrieb der „Josef Klug GesmbH Zimmerei – Holzbau“ kein Stein auf dem anderen. Nach 96 Jahren passten sich die Schwerpunkte des Tätigkeitsfeldes dem Puls der Zeit an. Josef Klug IV. etablierte das Holzbauunternehmen, indem er auf Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Bauweise setzte.

Mit dem Errichten von individuell geplanten Massivholzhäusern im Ein- und Mehrfamilienhaussektor wird eine fortschrittliche Bauart angeboten, die höchst erfolgreich angenommen wird und auch zukunftsweisend ist. Dachstühle, Terrassendächer, Carports, Wintergärten oder Holzfassaden werden seit 2011 auf einer modernen vollautomatischen Abbund-Anlage (Holzzuschnitt) in der Werkstättenhalle für die Baustelle fertig vorbereitet.

Aufstockungen von Zinshäusern, auch mit Massivholz, werden von Josef Klug IV. im Holzbauplanprogramm geplant. „Es ist meine Leidenschaft, mit meinen Händen aus Holz etwas zu schaffen, egal ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt“, beschreibt der Zimmerer seine Liebe zum Werkstoff.

Mit nur 28 Jahren hat die vierte Generation Klug das Familienunternehmen übernommen, nachdem Josef Klug IV. ein Jahr zuvor die Holzbaumeisterprüfung abgelegt hatte. Seit 20 Jahren ist er nun bereits operativer Manager und kreativer Kopf des Unternehmens. Auch Doris, seine Frau, ist mit ganzem Herzen in jedem Aufgabenbereich der Zimmerei tätig.

