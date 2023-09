Kulinarik für 100 Gäste

Die beiden Auersthaler Anna und Ludwig Haferl kauften 1912 die Pferdewechselstation an der heutigen Groß-Schweinbarther Straße und eröffneten das Einkehrgasthaus „Zum schwarzen Adler“. Damals stand das Haus weit außerhalb des Ortes im Wald. Anna, geborene Sommer, entstammte einer anderen Wirtsfamilie im Ort.

Ihr jüngster Sohn Otto übernahm mit seiner Frau Magdalena 1947 den Betrieb. Neun Jahre später wurde das damals älteste Haus in Auersthal abgerissen und auf seinen Grundmauern neu aufgebaut. Der ursprünglich über der Toreinfahrt angebrachte Doppeladler fand seinen Platz über dem neuen Eingang, wo die Steinfigur noch heute zu sehen ist.

In dritter Generation trat Herbert Ludwig Haferl mit seiner Frau Johanna ins Gastgewerbe ein und eröffnete zuerst im selben Haus ein Kaffeehaus. Fünf Jahre später, nach der Pensionierung seiner Eltern, übernahm er auch das Gasthaus. 1976 wurde die ursprüngliche Dachterrasse umgebaut. Es entstand der spätere Saal im ersten Stock mit Platz für bis zu 60 Personen. Dieser ist auch heute noch in Betrieb. Die Holztanzfläche im Garten wurde mit Gussasphalt ausgebaut und 1983 schließlich überdacht. Heute ist der Gartenbereich mit der großen Tanzfläche beliebter Veranstaltungsort für sommerliche Feierlichkeiten.

Seit 2003 wird das Gasthaus in vierter Generation von Herbert Haferl, der in der Tirolerstuben in Aderklaa gelernt hat, geführt. „Es war klar, dass ich die Familientradition weiterführen werde“, so Haferl, der nach der Übernahme in die Modernisierung investierte und die Küche ausbaute. Er erweiterte das Speisenangebot um Mittagsmenüs: „Die Karte umfasst neben traditionellen Gerichten auch saisonale Angebote. Das Haus bietet Platz für 100 Gäste. Wir haben täglich, bis auf den Ruhetag am Dienstag, geöffnet.“

Das Gasthaus Haferl beliefert den Kindergarten und die Nachmittagsbetreuung in der Hauptschule sowie die Volksschule Bockfließ mit frisch gekochtem Essen.

Das alte Einkehrgasthaus im Jahr 1912. Foto: privat

Daten & Fakten

Gasthaus & Café Haferl

Adresse: Schweinbarther Straße 21, 2214 Auersthal

Telefon: 02288/2351 oder 0699/11459198

Mail: vickerl40@gmail.com

Web: www.gasthaushaferl.at

Öffnungszeiten: Mo 9 bis 15 Uhr (Küche bis 14 Uhr). Di Ruhetag. Mi bis Sa ab 9 Uhr (Küche bis 22 Uhr). So und Feiertag ab 9 Uhr (Küche bis 14 Uhr).

Statement

Andreas Hager, WKNÖ Bezirksstellenobmann Gänserndorf. Foto: Tanja Wagner

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.