Mit viel Liebe zum Holz

Heute werden in großem Stil Designermöbel hergestellt. Karl Poyss, Jahrgang 1935, gründete 1965 seinen Tischlerbetrieb im Garten des Familienhauses in der Hanggasse in Zistersdorf. Das wurde allerdings bald zu klein und einige Jahre später baute er den Betrieb in der Umfahrungsstraße 35 und eine Lagerhalle am Dürrweg 4. Beide Standorte sind noch heute aktuell.

Poyss produzierte Fenster, Türen und Portale und leitete eine Bautischlerei. Der Wandel in der Fensterproduktion mit den Fertigungsstraßen machte diese Sparte allerdings unrentabel. Als Tochter Monika Poyss 1996 den Betrieb übernahm, begann sie, die Bautischlerei in eine Möbeltischlerei umzuwandeln. Eigentlich wäre ihr Berufsweg ein anderer gewesen. Doch nach der Matura begann sie die Tischlerlehre und machte ihren Meister.

Durch ihr Engagement gelang es, die Tischlerei auf die Fertigung von hochwertigen Designermöbeln nach Maß nach individuellen Kundenwünschen umzustellen. Seit 2020 gibt es auch ein Schauhaus am Dürrweg, in dem der ganze Leistungsumfang der Tischlerei zu besichtigen ist.

Poyss setzt auf Flexibilität. „Unser Betrieb produziert alles, was man in einem Haus gestalten kann. Jedes Stück ist ein Einzelstück, das es so kein zweites Mal gibt“, erzählt Monika Poyss. Sie entwirft Möbel in jedem Design, farblich angepasst an den Stil und geht auf jeden Kunden ein. Von der Idee über die Planung bis hin zur Umsetzung kommt dabei alles aus einer Hand.

Von der ursprünglichen Bautischlerei blieb nur die Sanierung von Fenstern und Eingangstüren. „Das ist allerdings ein verschwindend kleiner Anteil“, erklärt Poyss. Der Tischlereibetrieb gliedert sich heute in die Sparten Privat- und Gewerbekunden. Geplant und vor Ort produziert werden Küchen, Schlaf- und Wohnzimmer bis hin zu Bädern und Jugendzimmern. Bei den Gewerbelösungen stehen unter anderem Schauraumdesign oder Thekenlösungen, aber auch Büro-Einrichtungen auf dem Programm.

Das erste Betriebsgebäude in der Hanggasse, 1965. Foto: Alexander Seidl

Daten & Fakten

Tischlerei Poyss GmbH, Bau- und Möbeltischlerei

Adresse: Umfahrungsstraße 35, 2225 Zistersdorf

Telefon: 02532/2442

Fax: 02532/2442-4

E-Mail: office@tischlerei-poyss.at

Web: www.tischlerei-poyss.at

