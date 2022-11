Resches Brot und köstliche Krapfen

Schon seit fünf Generationen lebt die Bäckerei Pestuka im Herzen des Marchfeldes ihre Leidenschaft für Brot und Gebäck. Die Tradition findet sich auch in der Namensgebung – vier Generationen mit dem Vornamen Franz waren tätig, erst der aktuelle Firmeninhaber heißt Lukas.

1898 ließ sich Bäckermeister Franz Pestuka von Ungarn kommend in Haringsee nieder, wo er die Bäckerei und eine Familie gründete. Sein Sohn Franz II., im selben Jahr geboren, trat in seine Fußstapfen und übernahm den Familienbetrieb. Er starb schon mit 38 Jahren. So musste Franz III. die Geschäfte bereits in jungen Jahren übernehmen. Zu dieser Zeit wurden Teige noch von Hand gemischt und geknetet, Maschinen gab es kaum. Trotzdem gelang es ihm, in einer schwierigen Zeit die Bäckerei in der Region bekannt zu machen. Er schaffte drei Backöfen an und stand mit voller Leidenschaft bis zu seinem 76. Lebensjahr fast täglich in der Backstube.

Nachfolger Franz IV. vergrößerte in den 1990er-Jahren den Betrieb um eine Filiale in Orth/Donau. Bis heute ist hier ein Kaffeehaus angeschlossen. Unter seiner Leitung hielt die erste Semmelanlage Einzug in die Firma. Der Kundenstock wurde um Wiederverkäufer, Gasthäuser und Vereine erweitert. Franz IV. zeichnet für die Entwicklung des Pestuka-Krapfens verantwortlich, eines flaumigen Backwerks mit reichlich Marmelade gefüllt. Von wem diese stammt, ist Betriebsgeheimnis. Heute produziert die Bäckerei an die 40.000 Stück der süßen Verführung pro Saison. Der Kreativität von Franz IV. entstammt auch der Kraftlackl, ein rustikaler Brotlaib aus Dinkel-Roggenbrot mit Sauerteig. Beide Kreationen sind bis heute fixer Bestandteil des Warenangebots der Bäckerei.

Seit 2015 leitet mittlerweile in fünfter Generation Lukas Pestuka das Unternehmen. Es gelang ihm, das Wiederverkaufsgeschäft in den Bauernläden dazuzugewinnen. Auf Regionalität legt man im Familienbetrieb seit jeher großen Wert. „Eier und Korn kommen von Bauern aus dem Marchfeld, das Mehl von einer Weinviertler Walzmühle“, legt Lukas Pestuka die Firmenphilosophie dar. Am Standort Haringsee betreibt die Bäckerei Pestuka auch einen Laden mit Lebensmitteln des täglichen Bedarfs.

