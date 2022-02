Seit 1881 um die Gäste bemüht

Seit seiner Gründung im Jahr 1881 wurde der Gasthof als Familienbetrieb geführt. 1972 erweiterte man das Haus um Fremdenzimmer. Heute finden die Gäste Platz im Hotel mit 34 Zimmern und 60 Betten.

Seit 2012 ist die neue Generation am Werk. Sie übernahm ein über die Jahre hinweg durch unzählige Um- und Zubauten gewachsenes Haus.

Seit Jahrzehnten teilt man die Philosophie, nicht nur größer, sondern auch besser zu werden. Dabei steht die Region stets im Vordergrund. Deshalb werden vorwiegend Produkte aus der Region in Schank und Küche verwendet. Felix Sommer, Florian Reinthaler und Norbert Lukacs zeichnen für die Interpretationen in der Küche verantwortlich. Im Servicebereich kümmert sich Susanne Schuch mit einem Team aus langjährigen Mitarbeitern und derzeit vier Lehrlingen um das Wohlergehen der Gäste.

Ein Familienbetrieb hätte seinen Namen nicht verdient, würden nicht alle Mitglieder darin vertreten sein: Oma Maria stand noch bis vor zwei Jahren täglich in der Küche. Mit ihren 89 Jahren ist sie nun in der Gaststube unter anderem beim Auersthaler Kartenspiel „Potpourri“ zu finden. Elfi und Felix Sommer sind ebenfalls bereits im wohlverdienten Ruhestand – sie unterstützen das Team jedoch immer noch tatkräftig im Hotel und an der Schank. Sie freuen sich, wenn sie nun die eine oder andere Minute mehr Zeit für den Austausch mit den Gästen haben.

Die Schließzeiten während der Pandemie wurden genutzt, um den Speisesaal komplett zu erneuern. Das Konzept war, die Gemütlichkeit zu erhalten, aber mit dem einen oder anderen optischen Highlight eine modernere Atmosphäre zu schaffen. Im Zusammenschluss mit der Gaststube, dem Extrazimmer und dem großen Saal ist nun für jeden Geschmack etwas dabei.

„Wir möchten uns bei unseren Gästen bedanken, die uns in der herausfordernden Zeit treu geblieben sind und uns unterstützt haben. Nun blicken wir optimistisch in die Zukunft und hoffen, mit weniger Einschränkungen wieder Feste und Feierlichkeiten ausrichten zu dürfen.“

Entgeltliche Kooperation

von NÖN und WKNÖ