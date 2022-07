Stetige Entwicklung seit 1919

Als Franz Legerer 1919 seinen Elektrotechnik-Betrieb in Gänserndorf gründete, legte er den Grundstock für das Familienunternehmen. Das Betätigungsfeld ist heute allerdings um ein Vielfaches umfangreicher. Haustechnik Legerer bietet neben Elektrotechnik seine Leistungen in den Bereichen Heizung, Sanitär und Photovoltaik an. Dazu kommt ein Bäderstudio und mit dem Handel fungiert der Betrieb als Nahversorger bei Elektrogeräten.

Nach seiner Ausbildung zum Elektrotechniker erwarb Franz Legerer das Haus in der Bahnstraße 9. Mit seinen zehn Mitarbeitern elektrifizierte er große Teile des Wein- und Waldviertels. Mit den Jahren kamen Konzessionen für Wasserleistungsinstallation (1931), Hochspannung (1947), Gas und das Radiomechanikergewerbe (beides 1948) dazu.

Von seinen beiden Söhnen stieg 1963 der studierte Elektrotechniker Friedrich Legerer in den Betrieb ein. Ende der 1970er Jahre wurde das Haus Bahnstraße 11 bis 13 errichtet und der Betrieb damit räumlich vergrößert. Nach dem Tod von Friedrich Legerer übernahm seine Frau Blanka das Unternehmen und führte es bis 1989. In dritter Generation übernimmt dann mit Martin Legerer, einer der Söhne des Paares, den Betrieb und mit Franziska Berthold-Legerer steigt auch die Tochter ein. Bereits drei Jahre später erfolgt der Umbau in ein modernes Elektrofachgeschäft.

Heute erwartet den Kunden ein großzügiger Schauraum mit Ideen für die Badgestaltung. Die detailgenaue Planung und 3D-Präsentation sind zwischenzeitlich eines der Hauptgeschäftsfelder. Als Mitglied der 1a-Installateure und der Expert-Elektrofachhandelsgruppe profitieren Kunden von hoher Qualität und konkurrenzfähigen Preisen samt Fachberatung und umfassendem Service. So werden Großgeräte geliefert, angeschlossen und Altgeräte fachgerecht entsorgt.

Mit Valentin Legerer ist seit 2020 die vierte Generation im Familienunternehmen tätig. Er absolvierte ein Wirtschafts-Masterstudium an der WU Wien und ist staatlich geprüfter Elektrotechniker, Gas- und Sanitärtechniker sowie Heizungstechnik-Meister.

