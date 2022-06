„Wir bewegen unser Land“

Mit dem Erwerb der damaligen Rückschüttmühle im Jahr 1894 durch Josef Rickl I. stieg die Bäckerfamilie aus Matzen in das Mühlengewerbe ein. Heute führt Josef Rickl V. den Betrieb seiner Vorväter. So traditionsbewusst die Familie in der Namensvergabe ist, so innovativ und zukunftsorientiert agiert das Unternehmen auf Herausforderungen: Wurde bis zum EU-Beitritt noch Getreide gemahlen, verlagerte sich das Geschäftsfeld aufgrund geänderter Rahmenbedingungen hin zum Agrarhandel – ein umkämpfter Markt, auf dem sich der Betrieb positioniert hat.

Es wird in Groß-Schweinbarth, Oberweiden, Lassee und Wittau Getreide aufgekauft. Dieses erfährt einen Aufbereitungsprozess, wird gereinigt und lagerfest gemacht. Der Absatzmarkt umfasst heute Großhändler, Mühlen und Mischfutterwerke in ganz Europa, die den Familienbetrieb als zuverlässigen Partner schätzen. Der Exportanteil liegt schon bei 60 Prozent.

Erneuerbare Energie und der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen sind nichts Neues für die Rickl Mühle GmbH: Der stetig wachsende Anbau von Mais veranlasste den Betrieb bereits 2011 zur Errichtung einer topmodernen Trocknungsanlage, die ihre Energie aus einer Holzhackgutheizung und Wärmerückgewinnung bezieht. Die Dächer der Lagerhallen sind mittlerweile mit einer Gesamtleistung von mehr als 1.700 kWp Photovoltaik bestückt.

Josef Rickl V. legt die Firmenphilosophie dar: langfristige Kundenbeziehungen im Agrarbereich. Ein Traditionsbetrieb offen für Innovationen. Und: in der Region verankert, den Blick nach Europa. Die Rickl Mühle ist ein kompetenter Ansprechpartner vom Anbau bis zur Ernte, sowohl für konventionelle Landwirte als auch für Biolandwirte. Das Angebot umfasst Saatgut, Dünger und Pflanzenschutzmittel. Auch der Hobbygärtner findet in der Rickl Mühle für seinen Garten die passenden Produkte.

Seit einigen Jahren ist auch eine Tankstelle in Selbstbedienung im Betrieb inkludiert. Und wenn es dem Häuslbauer an Material mangelt, findet er in der Rickl Mühle eine große Auswahl an Baustoffen. Josef Rickl betont: „Wir bewegen unser Land.“

