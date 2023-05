Zeigt her eure Füße, zeigt her ...

Alles begann, als sich Franz Redl im Jahr 1900 in einem Bad in Wien als Fußpfleger selbstständig machte. Nach dem Firmengründer folgten Sohn Emmerich und Enkel Emmerich junior, die den Betrieb sukzessive ausbauten. Gegen Ende der 1960er-Jahre folgte ein Produktverkauf für Endverbraucher und Gewerbebetriebe. Schon seit einigen Jahren ist die Bestellung nun auch online möglich, wiewohl speziell die Konsumenten noch immer die Fachberatung im Geschäft schätzen.

Heute übt mit Peter Redl bereits die fünfte Generation in Folge den Beruf aus, seit 18 Jahren in Gänserndorf. Der nunmehrige Firmenchef Peter Redl lernte – wie seine Vorgänger auch – den Beruf im elterlichen Unternehmen. „Ich bin in den Betrieb hineingewachsen, von Kindesbeinen an. Für mich war schon früh klar, dass ich die Tradition fortführen will“, bestätigt er den eingeschlagenen Weg.

Spezialausbildungen ermöglichen ihm die Behandlung von Diabetikern und Blutern. Immer steht das Firmenmotto im Vordergrund. „Wir nehmen uns Zeit für unsere Kunden“, so Peter Redl. Im Jahr 2005 war eine Entscheidung zu treffen. Das Geschäft in Wien war veraltet, eine umfassende Renovierung aus bautechnischen Gründen nicht möglich. So entschloss man sich, das Unternehmen am Wohnort in Gänserndorf anzusiedeln. Das Lokal in der Bahnstraße wurde eröffnet, doch der Wunsch nach etwas Eigenem stand nach wie vor im Raum, sodass nur drei Jahre später eine weitere Übersiedlung anstand, nämlich in das Firmengebäude in der Tulpengasse in Gänserndorf-Süd.

Ganz in der Familientradition wurde auch der neue Firmensitz laufend erweitert. So können die Kunden die Fußpflege seit 2018 mit einer Kosmetikbehandlung verbinden. Chefin Angela kam 2001 als Ersatz für eine schwangere Mitarbeiterin – und da hat es wohl gefunkt …

Heute führt sie gemeinsam mit Ehemann Peter den Betrieb. Die Familie zählt mittlerweile drei Kinder – eine sechste Generation in der Firmengeschichte „Fußpflege Redl“ ist somit durchaus möglich.

