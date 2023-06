Zeit vergeht – Stein besteht ...

Josef Krippel wurde nach dem Ersten Weltkrieg aus Nikolsburg vertrieben und übernahm einen verwitweten Steinmetzbetrieb. Ein Bauansuchen aus dem Jahr 1925 belegt den Firmenausbau in der Hanggasse. Josef Krippel starb 1938. Sein Sohn Rudolf Krippel führte den Betrieb nach dem Zweiten Weltkrieg fort. Er übersiedelte den Firmenstandort in die Hauptstraße 25 und errichtete eine Werkshalle.

1974 übernahm Erhard Krippel den Betrieb und baute die Firma in der Naglergasse weiter aus. 1978 fiel die Entscheidung, eine Werkshalle im damals neu geschaffenen Industriegebiet zu errichten. Am Dürrweg entstand eine Halle mit Schneid- und Schleifmaschinen für die Bearbeitung von Natur- und Kunststein. Die einfachere Belieferung sowie die neuen Lagermöglichkeiten erschlossen neue Geschäftsfelder. Es wurden vermehrt Bausteinmetzarbeiten wie Böden, Treppen und Natursteinfassaden ausgeführt.

Im Jahr 2000 startete mit Ing. Gernot Krippel die vierte Generation aus der Familie. Es wurde stetig in Betriebsmittel wie Maschinen, Fahrzeuge und auch in neue Materialien investiert. 2010 folgte ein Bürozubau, um dann auch einen Schauraum anbieten zu können. Nach dem Ankauf weiterer Gewerbegrundflächen konnte 2019 eine Lagerhalle mit Brückenkran für die Lagerung und Präsentation von Natursteinplatten realisiert werden. „Verschiedenste Farben und Oberflächen der weltweit verfügbaren Natursteine machen Stein sehr attraktiv für den Innenausbau“, so der Firmenchef.

Küchenarbeitsplatten, Steinböden, Bäder und Stufenverkleidungen werden gerne verarbeitet. „Ebenso veredeln wir im Außenbereich Terrassenflächen, Stufen und Poolbereiche mit Stein“, erklärt Krippel. Nach wie vor werden Grabdenkmäler in klassischen und auch modernen Ausführungen hergestellt.

Das Team des Steinmetzmeisterbetriebs Krippel besteht aus 15 Mitarbeitern. Langjährige Verbundenheit zum Unternehmen – zum Teil sogar von der Lehre bis zur Pensionierung – zeugt von einem familiären Klima im Betrieb.

