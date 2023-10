Betonharte Familienbande

Die Gründung des Familienbetriebes, der sich vom Zementwarenerzeuger zum Betonfertigteilwerk entwickelt hat, geht auf Ignaz Mörzinger zurück, der vorwiegend Betondachziegel produziert hat. Nach dessen Tod übernahm Rupert Mörzinger sen. 1945 den Betrieb und meldete zusätzlich einen Baustoffhandel an.

Der heutige Senior-Chef Rupert Mörzinger, der 1970 die Firmenleitung übernommen hat, ist 85 Jahre alt. Unter seiner Führung wurde die Firma 1989 in eine GmbH umgewandelt. „Früher haben wir den Zement noch in 50-Kilo-Säcken händisch ausgeliefert“, erinnert er sich.

Auch am Betriebsstandort in Großwolfgers hat sich viel getan. Wurden anfangs die Zementwaren und Dachziegel unter freiem Himmel produziert, wurde 1970 die erste Halle errichtet. Jetzt ist das Areal rund zwei Hektar groß und die Produktion der Fertigteile findet in großen Hallen statt.

Seit 1998 führt Walter Mörzinger das Unternehmen, das sich auf die Produktion von Doppelwänden, Elementdecken und konstruktiven Fertigteilen spezialisiert hat. Diese finden in Einfamilienhäusern ebenso wie in großen Industriebauten Verwendung. „Aktuell beliefern wir einige große Projekte, wie etwa jene bei der Firma Agrana oder Test Fuchs“, erklärt Walter Mörzinger. Im Vorjahr kam die neue Eisenbiegeanlage dazu, mit der immer mehr Aufträge für externe Firmen übernommen werden. Die neueste Errungenschaft ist die PV-Anlage, damit wird ein Großteil des Strombedarfes abgedeckt. Neben Walter Mörzinger fungiert Gattin Heidi als Prokuristin, sie ist für die Buchhaltung zuständig. Walters Bruder Martin ist Techniker. Mittlerweile ist schon die fünfte Generation tätig: Lukas (26) übernahm den Bereich Statik. Sein Bruder Michael (22) erstellt als Techniker die Pläne.

Nächstes Jahr wird das Jubiläum „100 Jahre Firma Mörzinger“ gefeiert.

Daten & Fakten

Mörzinger Bau - Rupert Mörzinger GmbH

Adresse: 3970 Weitra, Großwolfgers 25

Tel.: 02856/3750

E-Mail: vertrieb@moerzingerbau.at

Web: www.moerzingerbau.at

Produktion von Doppelwänden, Elementdecken und konstruktiven Fertigteilen. Gegründet 1923 von Ignaz Mörzinger. Geschäftsführer: Walter Mörzinger. Mitarbeiter: 20

Betonhohlblöcke und Deckenträger aus dem Hause Mörzinger wurden früher mit alten Lkw angeliefert. Auch Seniorchef Rupert Mörzinger war damit noch unterwegs. Foto: privat

Statement

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.