Bücher und Papierwaren als Erbe

Die Wurzeln der Buchhandlung und des Papierfachgeschäfts Spazierer gehen bis in die 1930er Jahre zurück. Karoline und Alfred Losert gründeten das Unternehmen einst im heutigen České Velenice mit Filiale in Schrems. Heute führt ihr Enkelsohn Tobias Spazierer den Betrieb in bereits dritter Generation.

Herausforderungen gab es schon in der Anfangszeit: Alfred Losert kehrte nicht aus dem Zweiten Weltkrieg zurück, České Velenice, damals noch „Gmünd III“, gehörte plötzlich zur Tschechoslowakei. Karoline Losert führte fortan den Buch- und Papierhandel in Schrems alleine weiter. Es gelang ihr: In den 1970er Jahren konnte sie den Betrieb an Tochter Eva und Schwiegersohn Wolfgang Spazierer übergeben – inklusive Filiale in Gmünd. 1998 legte das Ehepaar das Fachgeschäft in die Hände von Sohn Tobias, der 1994 ins Unternehmen eingestiegen war und heute von Gattin Minu unterstützt wird. Die Versorgung eines möglichst breiten Publikums mit dem „Grundnahrungsmittel Buch“ sei ihm sehr wichtig, betont Spazierer.

Im Waldviertel war es seine Buchhandlung, die als erste online ging – nämlich 1999. 2006 wurde dem Familienunternehmen der Titel „Beliebtester Buchhändler Österreichs“ verliehen, 2007 folgte die Kür zur „Beliebtesten Kinderbuchhandlung Österreichs“.

Der Gmünder Standort, seit 2010 auf dem Stadtplatz, musste 2019 aufgegeben werden.

Tobias Spazierer leitet den Familienbetrieb in dritter Generation. Foto: Archiv

Am Firmensitz in Schrems gibt es heute neben Büchern und Papierwaren auch Büro- und Geschenkartikel sowie Tabakwaren. Für die weithin bekannte Schultaschen- und Rucksackausstellung wurde während der Covid-Zeit das Nachbargebäude in der Budweiser Straße 1 adaptiert. In der Folge wurde auch der Außenauftritt des Geschäfts erneuert, der Laden ist nun barrierefrei erreichbar.

