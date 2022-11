Der Spezialist für Sonderbauteile

Vor 101 Jahren wurde das Betonwerk Seidl in Altweitra gegründet. Mittlerweile ist dieses Unternehmen mit 100 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber in der Gemeinde Unserfrau-Altweitra und hat sich auf die Produktion von Sonderbauteilen im Tiefbau und Betonbauteilen mit technischen Einbauten spezialisiert.

„Die Firma hat mein Großvater Franz Seidl gegründet“, betont David Seidl, der seit 1999 in dritter Generation den Familienbetrieb leitet. 1921 hat der damals 22-jährige Franz Seidl mit fünf Mitarbeitern am „Waller“ mit dem Brennen von Mauerziegeln, die noch händisch aus Lehm geschlagen wurden, begonnen. 1928 wurde um ein Bürohaus und eine Werkstätte in Altweitra 40 (nahe dem Bahnhof ) erweitert, hier wurden Betondachziegel gefertigt. 1949 verlegte Franz Seidl den Betrieb nach Altweitra 70 an den heutigen Firmenstandort.

Foto: NOEN

Sohn Richard wurde 1956 Teilhaber, das Unternehmen wurde auf Franz Seidl & Sohn umbenannt. Produktionshallen für maschinell gefertigte Betonrohre wurden errichtet, der Mitarbeiterstand auf 40 erweitert. 1972 kaufte man die damalige Firma Hochfellner in Wielands, wo sich heute das Lager von Leyrer+Graf befindet. Die Produktion von Betonrohren, Betonhohlblöcken und Betondachziegeln, die Erzeugung von Schächten und der Handel mit Bau- und Brennstoffen florierten. „Weitere Hallen und ein Bürogebäude folgten. Der Betrieb hatte ja 70 Mitarbeiter“, sagt David Seidl, der bei der Firmenübernahme 25 Jahre alt und Österreichs jüngster Baumeister war.

Seither wächst die Franz Seidl & Sohn GmbH weiter: 2004 wurde das Betonwerk der ehemaligen Firma Buhl in Gars übernommen. 2018 kam ein neuer Produktionsstandort in Kirchberg/Wagram dazu. In Altweitra wurde saniert und ausgebaut, eine vollautomatische Betontransportanlage, eine Umlaufanlage für Kabelkanäle und eine Heizzentrale wurden errichtet. Die Sonderbauteile werden an Flughäfen, Tunnelbau- oder Umspannwerke geliefert. „Unsere Zukunft liegt in Fertigteilen mit verschiedenen technischen Funktionen und Einbauten für Infrastrukturbaustellen“, so der innovative Unternehmer.

