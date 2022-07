Ein Wirtshaus für alle

Familie Pöhn führt ein Traditionsgasthaus im wahrsten Sinne des Wortes: Seit 110 Jahren werden in Nondorf im Haus Dorfstraße Nummer 31 Gäste bewirtet, Feiern, Bälle und Veranstaltungen ausgerichtet. Die dazugehörige Landwirtschaft wird nach wie vor als zweites Standbein betrieben.

Josef Pöhn gründete 1908 an diesem Standort eine Greißlerei und eröffnete 1912 auch ein Gasthaus. Einige Jahre später übernahm sein Bruder die Greißlerei und übersiedelte sie einige Häuser weiter. Das Wirtshaus ging an Sohn Karl und dessen Gattin Maria. 1978 folgten Enkel Josef und dessen Frau Anna, schließlich übernahmen am 1. Jänner 2008 deren Tochter Daniela und ihr Mann Martin den Betrieb. Vom Aussehen her scheint das Gebäude wie früher, das ist Daniela Pöhn wichtig, aber: „Wir haben den Bestand laufend adaptiert, Küche und Sanitäranlagen umgebaut, das Dach saniert.“ 2019 wurde die Außenfassade liebevoll im alten Stil renoviert.

„Wir wollen ein Wirtshaus für jedermann sein“, betont Pöhn. Hackschnitzelheizung und Parkplatz vorm Haus hat bereits Vater Josef errichtet, vor einigen Jahren sind eine E-Tankstelle und eine Photovoltaikanlage hinzugekommen. Auch die landwirtschaftlichen Flächen werden noch selbst bewirtschaftet. Im Rahmen von „Urlaub am Bauernhof“ wird eine Ferienwohnung vermietet.

Gemeinsam mit derzeit acht Mitarbeitern kümmert sich Familie Pöhn um die vielen Stammgäste, die sich mit bekannten Hausspezialitäten wie Rindsbraten oder Malakofftorte verwöhnen lassen. Jeden ersten Donnerstag im Monat werden Fleisch- und Grammelknödel serviert. Gekocht wird mit Fleisch aus der Region, Biokarpfen liefert das Gut Kirchberg Fischer-Ankern – der NÖ Teichwirteverband hat Anfang 2020 das Gasthaus Pöhn als „Karpfenwirt“ ausgezeichnet – und auch die hauseigenen Erdäpfel werden in der Küche verarbeitet.

Die drei Kinder befinden sich noch in Ausbildung und sind schon in den Betrieb mit einbezogen. Zwei von ihnen besuchen die Hotelfachschule Krems: „Damit sind die Grundlagen für eine Nachfolge innerhalb der Familie zu gegebener Zeit geschaffen.“

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ