Eine Familie setzt aufs Auto

1947 gründeten Rosina und Josef Weiss das Autohaus Weiss in der Horner Straße in Schrems – sie reparierten bzw. verkauften Fahr- und Motorräder und beschäftigten zwei Mitarbeiter. Das Gebäude der ersten Werkstätte ist noch vorhanden, die Nutzung ist heute aber eine andere. Mitte der 1960er-Jahre wurde es zur Vertragswerkstatt für Renault und der Auto Union, seit 1972 ist das Autohaus Weiss eine Ford-Werkstätte.

1975 übernahmen die Brüder Josef (Werkstättenleiter) und Walter Weiss (Verkaufsleiter) in zweiter Generation die Werkstätte und gründeten eine GesmbH. Ein Zubau ermöglichte den Einbau von Hebebühnen, die Zahl der Mitarbeiter stieg auf 15 an. Schon damals war den Firmenchefs wichtig, dass die Mitarbeiter und Lehrlinge im Unternehmen ausgebildet werden. Der Erfolg führte zu weiteren Ausbauphasen in den Jahren 1994 und 2008. In diesem Jahr wurde an der Stelle des Wohnhauses der Firmengründer ein rund 400 Quadratmeter großer Schauraum, der Platz für zehn aktuelle Fordmodelle bietet, gebaut. Für diese Modernisierung zeichnet die dritte Generation mit Josef Peter Weiss, der 2005 seinem Vater Josef als Geschäftsführer der Werkstätte folgte, und Martin Weiss, der die Geschäftsführung des Verkaufs von seinem Onkel Walter übernahm, verantwortlich. Modernste Systeme

und sieben HebebühnenMit Michael Weiss ist die vierte Generation im Unternehmen tätig. Das Autohaus Weiss ist mit modernsten Computer- und Diagnostik-Systemen ausgestattet und hat sieben Hebebühnen im Einsatz. „Damit können wir den Anforderungen an die heutige Kfz-Technik gerecht werden“, sagt Martin Weiss.

Auch in der Ausbildung ist das Autohaus erfolgreich: Unter anderem holte Thomas Vogler 2017 beim Lehrlingswettbewerb der Landesinnung der Kfz-Techniker den ersten Platz und wurde Landesmeister. „Darauf sind wir sehr stolz“, freut sich Josef Peter Weiss.

Einst war an das heutige Autohaus auch eine Tankstelle angeschlossen. Foto: privat

Daten & Fakten

Autohaus Weiss GmbH

Adresse: Horner Straße 25, 3943 Schrems

Telefon: 02853/77278

Mail: autohaus@weiss-schrems.at

Fahrzeughandel (Ford) und Kraftfahrzeugmechaniker. Gründungsjahr: 1947 von Rosina und Josef Weiss. Geschäftsführer: Martin Weiss (Verkauf), Peter Weiss (Werkstätte). Mitarbeiter: 18.

Statement

Doris Schreiber, WKNÖ Bezirksstellenobfrau Gmünd Foto: Tanja Wagner

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.