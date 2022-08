Fixpunkt für Freizeitgestaltung

Die Stadtlichtspiele Gmünd bestehen seit 1918. Karl Wurz kaufte 1964 das Unternehmen, seine Tochter Liese Prinz übernahm die Geschäftsleitung. Heute führt Lieses Tochter Julia Gaugusch-Prinz den Betrieb in zweiter Genera tion. „Das Kino Gmünd gehört zu den ältesten Kinos in Österreich, das noch in vollem Umfang tätig ist“, erklärt sie stolz.

Gab‘s in den 1960ern Rekord-Besucherzahlen, gingen diese in den Jahren um 1990 deutlich zurück. Bis zur Jahrtausendwende stieg das Interesse am Kino aber wieder und ist seither mit gewissen Schwankungen sehr stabil. Liese Prinz hielt während der Durststrecke durch und übergab 2004, nach genau 40-jähriger Tätigkeit, das Unternehmen an ihre Tochter, die seit 1999 im Betrieb mitarbeitete.

Diese traf in Folge mutige Entscheidungen für die Zukunft des Kinos in Gmünd: 2008 kaufte Gaugusch-Prinz die größte Konkurrenz, das Zentral Kino Zwettl, und gründete die Marke „Die Waldviertler Kinos Gmünd Zwettl“. Aktuell sind an beiden Standorten jeweils acht Mitarbeiter angestellt. Mit der Digitalisierung kam es zum Umbruch im Filmvorführwesen. 2009 stellte die Unternehmerin um und investierte etwa 130.000 Euro pro Kinosaal. Die Kinotechnik wird laufend weiterentwickelt: „Noch heuer werden 4K Laser Beamer zum Einsatz kommen, so schaffen wir die Basis, das Kino längerfristig weiterzuführen“, kündigt die Kinobetreiberin an, die sich als „Nahversorger“ vor allem für die jüngeren Gäste sieht.

Nicht nur bei der Technik sind Die Waldviertler Kinos am Puls der Zeit: Auf Streaming-Dienste und verändertes Medienverhalten reagierte man mit zielgruppenspezifischer Filmauswahl und konsequentem Social-Media-Marketing. Website und App sind die wichtigsten Kanäle für Kartenreservierungen und Ticket-Kauf.

Nun soll im Lockdown verlorenes Publikum neu begeistert werden: „Wir arbeiten an einem eigenen Programm abseits des Mainstreams, das wir im Herbst vorstellen“, blickt Julia Gaugusch-Prinz positiv in die Zukunft. Das Thema Nachfolge habe keine Eile, da sie selbst das Kino noch einige Jahre betreiben werde.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ