Fleischerei Rzepa ist 199 Jahre alt

Seit 199 Jahren gibt es die Fleischerei Rzepa in Schrems. Anton Rzepa, der 1824 von der Region Budweis nach Schrems gekommen war und die Fleischerei der Familie Petter gekauft hatte, war der Gründer des Familienbetriebes, den jetzt Thomas Rzepa in der siebenten Generation leitet.

Traditionellerweise wurden immer die ältesten Söhne der Familie Rzepa Fleischer. Thomas Rzepa kam erst auf Umwegen dazu. Nach einem Studium an der Montan-Universität in Leoben entschied er sich, doch in die Fußstapfen seiner Eltern Sonja und Josef zu treten. Seit 2019 leitet er die Fleischerei, seine Schwester Anna gehört ebenfalls dem Unternehmen mit insgesamt 13 Mitarbeitern an. „Davon sind vier Fleischermeister“, betont Thomas Rzepa.

Das Erfolgsrezept der Familie Rzepa ist immer dasselbe: Man achtet auf Qualität, sorgt für eine optimale Personalführung sowie Kunden- und Lieferantenbetreuung und ist fleißig.

Nachhaltigkeit wird seit 199 Jahren gelebt

Geschlachtet wird nach wie vor direkt im Betrieb. Die Tiere stammen vorwiegend aus dem Bezirk Gmünd. Somit ist ein Transport von den Bauern, mit denen die Familie Rzepa schon seit Generationen zusammenarbeitet, auf 50 Kilometer beschränkt.

Vor Ort wird das Fleisch zu den köstlichen Produkten verarbeitet. „Wir arbeiten nach wie vor noch mit alten Familienrezepten, die wir verfeinert und auf den Geschmack unserer Kunden abgestimmt haben. Besonders unser Leberkäs und die Bratwürstel sind sehr gefragt“, hebt Thomas Rzepa hervor, der auch Partybrezen oder -weckerl sowie gefülltes Jourgebäck ins Sortiment aufgenommen hat.

Während Corona wurde das Geschäftslokal umgebaut, jetzt kommt eine Photovoltaikanlage auf das Dach des Betriebsgebäudes. „Erneuerungen gibt es immer, aber die Tradition bleibt“, ist die Devise der Familie Rzepa. Das trägt man mit dem „Grüß Gott“ im Geschäft nach außen: Das Wandbild stammt vom Ururgroßvater von Thomas Rzepa und ist 110 Jahre alt.

