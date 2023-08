Holzmöbel seit 119 Jahren

Die Tischlerei Weichselberger besteht bereits seit 119 Jahren in Hirschbach. Begonnen hat alles im Jahr 1904, als Franz Weichselberger die Tischlerei in Hirschbach gründete. Damals befand sich das Firmengebäude noch in der Teichgasse 111. Nach dem Tod des Gründers im Jahr 1917 leitete seine Frau Leopoldine für einige Jahre die Tischlerei. Ihr Sohn Johann Weichselberger erlernte den Beruf des Tischlers und übernahm 1931 – nach mehreren Jahren in Buenos Aires – den Betrieb seines Vaters. Im Jahr 1959 übersiedelte die Tischlerei in das neue Firmengebäude in der Flurgasse 128. Johann Weichselberger jun. übernahm den Betrieb 1972 von seinem Vater und führte ihn bis Dezember 2007. Seit 2008 ist nun Gerald Weichselberger in vierter Generation der Chef in der Tischlerei.

Erfahrung außerhalb der väterlichen Tischlerei

Gerald Weichselberger ist selbst gelernter Tischler. Für ihn war es schon immer klar, dass er den Betrieb seines Vaters übernehmen würde. Davor hat er bereits zahlreiche Erfahrungen gesammelt. Gerald Weichselberger absolvierte seine Tischlerlehre bei der Firma Achatz in Gmünd und arbeitete danach in der Tischlerei Groll in Schrems. Später absolvierte er die Unternehmerprüfung und erlangte die Befähigung, Lehrlinge auszubilden.

Die Aufträge der Tischlerei Weichselberger reichen mittlerweile weit über das Waldviertel hinaus. Es werden aktuell in der Universität Wien die Büros möbliert und diverse Arbeiten in öffentlichen Institutionen in Wien umgesetzt. Die Tischlerei fertigt unter anderem auch Möbel, Türen und Bäder für Privatkunden aus Österreich, aus der Schweiz und aus der Slowakei an. Um all diese Aufträge bewältigen zu können, beschäftigt der Betrieb neben dem Firmenchef acht Mitarbeiter und bildet einen Lehrling aus. In Zukunft möchte Gerald Weichselberger sowohl die computerunterstützte Planung und Visualisierung als auch die CNC-unterstützte Fertigung weiterentwickeln.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ.

Das Gebäude in der Flurgasse 128, in das die Tischlerei 1959 übersiedelte. Foto: privat

Daten & Fakten

Tischlerei WeichselbergerFlurgasse 1283942 Hirschbach Telefon: 02854/243office@weichselberger.co.atwww.weichselberger.co.at

Die Bau- und Möbeltischlerei Weichselberger steht schon seit vier Generationen für beste Qualität, Service und Kundenfreundlichkeit. Sie wurde 1904 gegründet und besteht seit 119 Jahren.

Information

Doris Schreiber, WKNÖ, Bezirksstellenobfrau Gmünd

Foto: Wagner Tanja

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.