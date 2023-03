Installationsbetrieb mit Tradition

Die Installationsfirma der Familie Apfelthaler zählt schon seit vielen Jahren zu den Vorzeige-Betrieben in der Stadtgemeinde Heidenreichstein. Gegründet im Jahr 1964 von Hans und Anna Apfelthaler, befand sich das erste Geschäftslokal am unteren Stadtplatz in der Burgstadt.

Der Betrieb wuchs stetig und bald waren die Räumlichkeiten zu klein, sodass schließlich an der Kautzener Straße ein Neubau entstand, der Werkstätte, Lager, Büros, Verkaufsraum sowie den Wohnbereich für die Familie einschloss und 1970 eröffnet wurde. Fünf Jahre später absolvierte Sohn Andreas Apfelthaler die Meisterprüfung und stieg in den elterlichen Betrieb ein, den er 1984 übernahm und im Jahr 2014 zum fünfzigjährigen Bestandsjubiläum an die dritte Generation, sprich Sohn Alexander, übergab. Dieser leitet seitdem erfolgreich die Geschicke des innovativen Unternehmens.

Auch der Seniorchef steht noch mit Rat und Tat zur Seite

Seniorchef Andreas Apfelthaler steht natürlich firmenintern heute noch mit Rat und Tat zur Seite und war als Bezirksinnungsmeister sowie im Landesinnungsausschuss der Sanitär- und Heizungsinstallateure tätig. Schon im Jahr 2003 erkannten die Apfelthalers den wachsenden Fortschritt und wurden Mitglied der „Holz die Sonne ins Haus“-Gruppe – mit dem Ziel, den Menschen umweltbewusste und kostengünstige Alternativen am Heizungssektor anzubieten.

Durch diese Angebote konnte ein zufriedener Kundenstamm geschaffen werden, der die Firma ständig wachsen ließ, sodass ein umweltgerechter Um- und Zubau notwendig wurde. „Wir sind jetzt in der Lage, noch mehr im Dienste der Kunden zu arbeiten und deren Wünsche und Bestellungen zu ihrer Zufriedenheit bestens zu erledigen“, erklärt Alexander Apfelthaler, der momentan elf Mitarbeiter im Team hat und auf bestens ausgebildetes Personal zählen darf. „Immerhin wurden in unserer Firma bis jetzt über 40 Lehrlinge ausgebildet, wobei einige bis zu ihrer Pensionierung bei uns blieben“, ist Apfelthaler stolz.

