Logistikpaket aus einer Hand

Was einst mit Pferdefuhrwerken begonnen hat, ist jetzt ein Unternehmen mit 120 Mitarbeitern und 60 Lkw. „Wir bieten das Gesamtpaket an: von der Abholung vom Werk bis zur Lieferung zum Endkunden, wenn es gewünscht ist“, sagt Geschäftsführerin Hannelore Schnabl-Wabra.

In der Zeit der Pferdefuhrwerke war das noch nicht so: Als der Betrieb 1938 von Franz Schnabl, Urgroßvater der heutigen Chefin, gegründet wurde, startete er sein Geschäft mit Milchtransporten. Damals noch in Großreichenbach (Gemeinde Schweiggers). Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde schließlich der erste Lkw angeschafft. Der Grundstein für mehr war gelegt, der Platzbedarf wurde größer. Anfang der 1990er Jahre übersiedelte der Betrieb unter Helmut Schnabl ins Gmünder Gewerbegebiet in der Hans-Czettel-Straße.

Ein Wagnis – zumindest innerhalb der Familie: „Damals war es gar nicht unproblematisch, weil mein Großvater Bedenken hatte“, erzählt Hannelore Schnabl-Wabra. „Aber es war ein wichtiger Schritt. Der Betrieb hätte sich sonst nicht so entwickeln können.“

Der Transportspezialist hat sich in den vergangenen Jahren auch zum Lagerspezialisten gemausert: In den Jahren 2018 und 2019 entstanden neben der Bundesstraße B 41 zwei große Hallen mit 7.500 und 4.500 m². Zuletzt hat Schnabl Transporte Lagerflächen der ehemaligen Firma Bobbin angekauft, das Raiffeisenlagerhaus hat zudem eine 4.500 m² große Lagerhalle hinter Avia, Öamtc und EVN gebaut, um sie an Schnabl zu vermieten.

Insgesamt bewirtschaftet das Unternehmen eine Lagerfläche von über 50.000m². Das wichtigste Kapital sind dennoch die Mitarbeiter. „Wir sind immer auf der Suche nach gutem Büropersonal – gerne zweisprachig Deutsch und Tschechisch – und Fahrerpersonal“, sagt Schnabl-Wabra.

Dass sie ins Unternehmen einsteigt, stand für die Betriebswirtin nie außer Frage: „Es war kein Muss, aber für mich immer klar.“ Schon als Kind habe sie viel Zeit bei der Mutter im Büro verbracht – und mit dem Großvater in der Werkstätte: „Auch meine Kinder waren von klein auf immer mit dabei.“

