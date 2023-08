Mittelpunkt von Leopoldsdorf

Die Erfolgsgeschichte der Riedls begann im Jahr 1896, als Josef, Urgroßvater von Sabrina Riedl, ein Gasthaus samt Greißlerei in Leopoldsdorf übernahm und später an seinen Sohn Otto übergab, der gemeinsam mit Ehefrau Stefanie die Geschicke des Betriebes lenkte. Mittlerweile war eine Tankstelle dazugekommen und die dritte Generation unter Siegfried Riedl baute die Lokalität weiter aus.

Durch die Eröffnung einer Disco im Jahr 1980 kamen viele junge Leute aus nah und fern nach Leopoldsdorf und das Lokal wurde durch weitere Großveranstaltungen aufgewertet. Vor allem das Oktoberfest, das insgesamt 19 Mal bei den Riedls über die Bühne ging, weckt noch heute manch schöne Erinnerung an tolle Abende.

Nach der Disco-Schließung waren Sigi und Traude Riedl weiterhin engagiert im Gastrobereich tätig und schufen mit der „WF-Stube“ ein tolles Lokal, das als „Riedls Genusswelt“ vielen Besuchern ein perfektes und heimeliges Ambiente bietet. „Wir bemühen uns stets, die Gäste mit bodenständiger Küche und abwechslungsreicher Kulinarik zu überzeugen und zufriedenzustellen“, schildert Sabrina Riedl, die gemeinsam mit Mutter Traude die Geschäftsführung innehat und darauf verweist, dass das Lokal für Feiern jeder Art prädestiniert sei und auch ein vielseitiges Catering biete.

Aber nicht nur am Gastrosektor, sondern auch als Nahversorger ist die Familie Riedl ein wichtiger Faktor in der Gemeinde Reingers. Seit im Jahr 2021 in Kooperation mit Nah & Frisch und als Postpartner das neue Lebensmittelgeschäft mit Trafik, Lotto-Toto-Annahmestelle und einer regionalen Ecke samt Kaffee-Plaudertisch eröffnet wurde, ist die Nahversorgung in Leopoldsdorf gesichert. Zudem trägt Schwiegersohn Daniel mit einem Bike-Geschäft dem neuesten Trend Rechnung und bietet vor Ort eine große Auswahl an Fahrrädern aller Art inklusive Zubehör, Ausrüstungsgegenständen, Verleih für Groß und Klein sowie Reparaturen und Serviceleistungen rund um die Bikes an.

Gasthaus und Gemischtwarenhandel in den 1960er-Jahren. Foto: privat

Daten & Fakten

Riedls Genusswelt KG

Leopoldsdorf 18

02863/8240

0664/4641090

Riedls Bikes: 0664/75011566

info@genusswelt-riedl.at

www.genusswelt-riedl.atwww.riedl-bike.at

Statement

Doris Schreiber, WKNÖ, Bezirksstellenobfrau, Gmünd Foto: Tanja Wagner

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.