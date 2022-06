„Nah“ & „versorgt“ seit 1908

Seine große Leidenschaft ist eigentlich das Lkw-Fahren. Diesem ist er in jungen Jahren auch nachgegangen – ehe ihn der Ruf zurück ins elterliche Unternehmen ereilt hat: Manfred Kuttner leitet seit Ende der 1980er Jahre das Nahversorger-Geschäft in Bad Großpertholz inklusive Personentransport.

„Dass ich den Betrieb einmal übernehmen werde, war eigentlich schon vorbestimmt. Aber nach der Matura an der Handelsakademie Freistadt und dem Bundesheer konnte ich mir das ansehen, was mir richtig Spaß gemacht hat – nämlich das Lkw-Fahren als Fernfahrer“, erzählt er. Der Betrieb „zuhause“ in Bad Großpertholz hatte auch bei der Übernahme durch Manfred Kuttner schon eine lange Tradition: 1908 gründete sein Urgroßvater Eduard einen Nahversorger im Ort, später folgten Anton sen. und Anton junior. Manfred Kuttner führt das Unternehmen in vierter Generation, beschäftigt im Lebensmittelhandel vier Mitarbeiterinnen und als Transportdienstleister einen Teilzeitmitarbeiter sowie einen geringfügigen Mitarbeiter. Auch die Familie ist Teil des Teams: von Lebensgefährtin Helga über die Eltern bis zu Sohn Philipp als tatkräftige Unterstützung im Schülertransport. Was die vierte und fünfte Generation noch verbindet, ist die Blasmusik: Beide spielen Tuba, der Sohn hat das Instrument zudem zu seinem Studieninhalt gemacht.

Das Einkaufsverhalten ist nicht mehr so wie vor über 110 Jahren, das Angebot hat sich durch große Supermärkte stark verändert. Aber: Im Nahversorger – im Ort und von der Familie gerne „das G‘schäft“ genannt – gibt es viel. „Wir bemühen uns, alles für den täglichen Bedarf anbieten zu können – angefangen beim Hemdknopf und Zwirn“, schmunzelt Manfred Kuttner.

Wichtiges Standbein ist freilich der Personentransport. Mit Kuttner fahren nicht nur die Pertholzer Kurgäste vom Gmünder Bahnhof in den südlichsten Teil des Bezirkes, sondern auch die Jüngsten zum Kindergarten oder zur Schule. Selbst wenn der Unternehmer vor allem im Büro beschäftigt ist, sagt er: „Mein Alltag ist trotzdem sehr erfüllt.“

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ