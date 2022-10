Seit 1838: Brauen mit Tradition

Die Brauerei Schrems hat eine bewegte Geschichte: Im Jahr 1838 konnte Jakob Trojan, der Ururgroßvater des heutigen Besitzers Karl Trojan, das älteste und vor allem nicht durch einen Großbrand beschädigte Gebäude in Schrems um 8.600 Gulden erwerben. Die auffällige Malzdarre und die alte Brauerei stehen heute unter Denkmalschutz.

Bevor Jakob Trojan die Brauerei Schrems in der heutigen Mühlgasse kaufte, hatte er die Brauereien in Suchdol und danach in Neu-Nagelberg gepachtet. Sein Sohn Theodor übernahm 1875 und errichtete einen Eiskeller, sodass untergäriges Bier gebraut werden konnte. Um die Jahrhundertwende beschloss Theodor Trojan, eine für die damalige Zeit revolutionäre Brauerei zu errichten. Diese wurde von 1904 bis 1906 am heutigen Standort erbaut. 1907 übernahm Karl Theodor Trojan den Betrieb und sicherte deren Überleben trotz Wirtschaftskrise und Weltkrieg.

Die Nachkriegsjahre brachten große Rückschläge und Sorgen. 1957 übernahm Karl Johann Trojan die Brauerei, um sie aus den Trümmern des Zweiten Weltkrieges herauszuholen und einen modernen, leistungsfähigen Betrieb mit Hochhaltung der alten Brautradition zu schaffen. 1991 hat er ihn an Sohn Karl Theodor Anton Trojan übergeben.

Modernisierungen und konsequente Qualitätspolitik sowie kundenfreundliches Service garantieren den Erfolg der Brauerei. 1995 gründete man die „Ökoregion Waldviertel“ zum Bezug von Bio-Braugerste von örtlichen Landwirten.

„Das Waldviertler Landkorn, bester Aromahopfen und das Schremser Urgesteinswasser bilden die drei Grund lagen für den typischen Geschmack des Schremser Biers“, erklärt Braumeister Trojan, der auf viele nationale und internationale Auszeichnungen stolz sein darf. 2008 wurde die Vereinigung der Cult-Brauer gegründet, in der sich mehrere unabhängige Privatbrauereien aus Österreich zusammenschlossen.

Inzwischen wurden daraus die „Unabhängigen Privatbrauereien Österreichs“. Ihr gemeinsames Ziel: mit eigenem Siegel auf ihr Markenzeichen als unabhängige österreichische Brauerei hinzuweisen.

