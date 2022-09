Tradition seit 250 Jahren

Bereits im Spätmittelalter wurde im Waldviertel Glas erzeugt. Die Familien- und Firmenchronik des heutigen „KRISTALLIUM“ belegt, dass der direkte Vorfahre Adam Weber, verheiratet mit Eva Weber, bereits 1760 als „Tafelmeister“ tätig war. Flachglasproduktion war zu dieser Zeit nur auf Umwegen möglich, so hat Adam Weber Glaszylinder geblasen und diese im heißen Zustand aufgeschnitten und zu Tafeln geradegewalzt, berichtet Erwin Weber jun., Chef des Kristallium.

Insgesamt beschäftigen sich bereits acht Generationen in direkter Linie mit der Herstellung und Bearbeitung von edlem Kristallglas. Vor mehr als 100 Jahren hat dann Julius Weber, der Urgroßvater des heutigen Firmenchefs, eine bereits bestehende Glasschleiferei in Hirschenwies gekauft. Seit dieser Zeit ist dieser Betrieb der Stammsitz des Unternehmens. Leopold Weber hat nach Ende des Zweiten Weltkriegs den Betrieb wieder aufgenommen, mit seiner Gattin Sophie Weber Ende der 1950er- Jahre zusätzlich eine Jausenstation eröffnet und auch mit Zimmervermietung begonnen.

Das Unternehmen wurde dann von Erwin sen. und in Folge von Erwin jun. erweitert und zu einem modernen Gastronomiebetrieb mit Café und Pension ausgebaut. Als Absolvent der Glasfachschule in Kramsach/Tirol leitet Erwin Weber jun. den Betrieb bereits seit dem Jahr 2000 und ist sehr stolz auf seine Familie. Stolz ist er auch darauf, dass sich der erst kürzlich um einen modernen, großzügigen Gastraum erweiterte Betrieb zu einem sehr gut besuchten Ausflugsziel entwickelt hat.

Neben dem Stammbetrieb gibt es Filialen in Weitra und im Moorheilbad Harbach.

Derzeit beschäftigt das Unternehmen insgesamt zwölf Mitarbeiter. Das Kernprodukt sind Glastrophäen und Pokale, wovon auch mehrere im Besitz von David Alaba sind. Auch die kürzlich verstorbene Queen Elizabeth II. war 1954 begeistert, als sie aus den Händen des damaligen Bundeskanzlers Julius Raab eine Kristallvase aus dem Glaskunstbetrieb Weber erhielt.

Heute stehen in der Produktion vor allem Sandstrahlgravuren im Fokus. Mit Sohn Julian Weber, Absolvent der Glasfachschule und der New Design University, kommt neue Kreativität in die Produktlinien – die Nachfolge ist damit gesichert.

Erwin Webers Gattin Ingeborg erweitert das Angebot und fertigt seit 30 Jahren kunstvoll Schmuck aus Granit und Edelsteinen.

