Vom Mehl bis zu Holzpellets

Die Familie Bamberger betreibt die Bamberger Mühle in Behamberg bereits in dritter Generation. „Auf diesem Standort wurde schon vor 500 Jahren mit der Kraft des Wassers Getreide zu Mehl verarbeitet“, erklärt Geschäftsführer Roman Bamberger dazu.

Die Bamberger Mühle ist Mitglied der „AMA-Genussmanufaktur“, wobei die Verpflichtung, ausschließlich österreichisches Getreide zu verarbeiten, befolgt wird. „Wir erzeugen unsere Mehle also nur aus österreichischem Getreide. Wir liefern unser Mehl dann weiter an Bäckereien, an den Lebensmittelhandel und an den Endverbraucher. Dieser kann unter anderem im Mühlenladen das Mehl erwerben“, erzählt Roman Bamberger. Backmischungen neu

im SortimentNeu im Sortiment der Bamberger Mühle sind Backmischungen wie „s´Brot im Sackerl“ und „d´Weckerl im Sackerl“. Diese Backmischungen sind sowohl bei erfahrenen Brotbäckern als auch bei Back-Neulingen sehr beliebt.

Neben der Lebensmittelherstellung hat sich das Unternehmen im Ramingtal auch ein weiteres Standbein mit der Mischfutterproduktion aufgebaut. Mischfutterproduktion als zusätzliches Standbein„Die erzeugten Futtermittel sind gentechnikfrei und tragen das AMA-Gütesiegel. Wir können hierbei auch individuelle Mischungen, mehlig oder gepresst, produzieren“, informiert Roman Bamberger. Seit 2013 vertreibt die Bamberger Mühle auch Holzpellets in EN plus A1 Qualität.

Gesichert ist mittlerweile auch, dass die Mühle zukünftig weiterhin in Familienhand bleiben wird. „Seit einem Jahr ist bereits die vierte Generation im Betrieb tätig und sorgt für die Herstellung von Produkten für eine gesunde Ernährung für Mensch und Tier“, freut sich Roman Bamberger.

Entgeltliche Kooperation von NÖN und WKNÖ.

Roman und Maria Bamberger erwarben die Mühle im Ramingtal 1915. Am Bild die Familie Bamberger vor der Mühle im Jahr 1937. Foto: privat

Daten & Fakten

Bamberger Mühle GmbH & Co KGRamingtalstraße 2244441 Behamberg07252/30824info@bambergermuehle.atwww.bambergermuehle.at

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 7 bis 17 Uhr, Samstag geschlossen

Information

Gottfired Pilz, WKNÖ, Bezirksstellenobmann Amstetten

Foto: Wagner Tanja

Familienbetriebe sorgen über Generationen hinweg für eine pulsierende regionale Wirtschaft und sichern damit Arbeitsplätze vor Ort.