Das Installationsunternehmen Thomas Ertl mit Sitz in St. Valentin bietet Leistungen in den Bereichen Gas, Wasser, Heizung und Spenglerei an.

Der traditionsreiche Betrieb wurde 1916 von Alexander Powaschan in St. Valentin als Spengler- und Installationsunternehmen gegründet. Damals waren innovative Handwerker gefragt, doch es fehlte an geschultem Personal. 1954 übernahm sein Schwiegersohn Johann Ertl den Betrieb und führte ihn erfolgreich bis ins Jahr 1985. Danach übernahm sein Sohn Herbert Ertl die Firma in dritter Generation. 2005 trat dann Thomas Ertl in den Betrieb ein und unterstützte seither seinen Vater in allen fachlichen Bereichen. Die Firmenübergabe an Thomas Ertl fand im Jahr 2021 statt. Somit wird das Unternehmen nun in vierter Generation weitergeführt.

Vom Bad bis zur Solaranlage der richtige Ansprechpartner

„Unser Team besteht momentan aus sieben Personen und wir bilden derzeit einen Lehrling aus. Unsere Firma ist in allen fachlichen Bereichen – sowohl bei der Planung als auch bei der Ausführung der Projekte – für die Kunden da. Bei der Errichtung diverser Anlagen orientieren wir uns an den individuellen Kundenwünschen und bemühen uns um einen reibungslosen und kompetenten Ablauf“, schildert Thomas Ertl Details zu seinen Betrieb am Hauptplatz.

Das St. Valentiner Installationsunternehmen bietet zum Beispiel die Neuinstallation von Bädern, aber auch die Errichtung von Heizungsanlagen oder Enthärtungsanlagen sowie Solaranlagen an. Ebenso kümmert man sich in dem Mostviertler Familienbetrieb um Hausinstallationen und Renovierungen sowie Sanierungen im Altbau. „Wir helfen bei der Fehlersuche und Instandsetzung weiter und nehmen auch gerne kundenorientierte Auftragsarbeiten an“, berichtet Thomas Ertl.

Entgeltliche Kooperation

von NÖN und WKNÖ